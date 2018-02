C’est un véritable monde de l’art contemporain à Madagascar qui, au fil des ans, a su fédérer toute une communauté de passionnés en son sein. Is’Art Galerie d’Ampasanimalo vient de fêter ses sept ans d’existence.

Elle en a fait du chemin depuis ses débuts à Analakely, où elle a déjà conquis, par son identité propre, la majorité des férus d’art contemporain de la capitale. Depuis, Is’Art Galerie n’a cessé de s’épanouir et d’évoluer au fil des ans, portée par la passion et la ténacité d’une bonne poignée d’artistes, mais aussi de galeristes emmenés, entre autres, par le plasticien Tahiana Rakotoarivony.

Au bout de trois années passées à éveiller la curiosité du public dans ses locaux à Analakely, Is’Art Galerie a surtout laissé la part belle aux expositions. Elle a vivement contribué à la découverte de plusieurs artistes plasticiens, peintres et sculpteurs qui, désormais, ont acquis une grande notoriété au devant de la scène artistique. Notamment, Temandrota, lauréat du prix d’art contemporain Paritana, mais encore Isaac Azaly et la jeune génération à travers Maherisoa Rakotomalala et Taka Andrianavalona.

Depuis, l’Is’Art Galerie a vécu une évolution constante, aussi bien pour l’univers de l’art contemporain que pour ses artistes locaux. Elle ne cesse de prouver sa générosité et son ouverture à toutes formes de discipline artistique. À partir de ces expositions, l’idée lui est venue de valoriser la musique et les spectacles d’art vivant. Pour ce faire, il lui a fallu gagner en envergure et emménager dans un local plus spacieux, plus convivial et fraternel pour un plus large public.

Cela fait maintenant quatre ans que Is’Art Galerie, en collaboration avec l’association d’artistes La Teinturerie, égaye le quartier d’Ampasanimalo où elle s’est créé un chaleureux pied-à-terre. Sept ans de partage, de découverte, de bonne humeur festive et mélodieuse, mais aussi sept ans de communion à travers l’art sous toutes ses formes. C’est ce que Is’Art Galerie et sa belle communauté de « Fêt’Art » célèbrent cette année.

Des perspectives enrichissantes

Pour cette nouvelle année, Is’Art Galerie prévoit d’élargir davantage ses horizons artistiques, mais également la portée de chacun de ses projets. Si au bout de ces sept ans, un grand pas a déjà été fait par la galerie d’art lors de son aménagement du côté d’Ampasanimalo, elle ne compte pas dormir sur ses lauriers. Soutenue par ses nombreux partenaires et avec le soutien de la communauté d’artistes qu’elle fédère en son sein, elle tend encore vers l’évolution. Petit village d’artistes et d’artisans en plein centre-ville, Is’Art Galerie compte bientôt ouvrir une grande médiathèque et un centre de documentation pour artistes et amateurs d’art. De même qu’une radio privée avec laquelle elle espère accorder plus de visibilité aux musiciens de tous horizons et de toutes les générations.

Un haut lieu des « Fet’Art »

Un jeu de mots qui fait à la fois allusion aux fêtards qu’aux férus d’art. « Fet’Art » désigne, depuis la naissance de Is’Art Galerie, la grand messe du grand public avec les inconditionnels de la galerie d’art. Ainsi, « Fet’Art » s’affirme chaque mois de février comme l’un des points culminants de la programmation de la galerie d’art. C’est aussi le début de chaque nouvelle saison artistique. Peintres, plasticiens, sculpteurs ou encore musiciens de tous horizons sont nombreux à jouir de la scène de Is’Art Galerie, plongeant chaque fois le public dans un univers éclectique et harmonieux. Le fait est que, désormais, bien au-delà de ces rendez-vous ponctuels à l’instar de « Fet’Art », elle a largement élargi sa programmation artistique.

Un marché d’art et d’artisanat

Plateforme, sinon véritable carrefour pour tous les artistes et artisans de la capitale, voire de toute la Grande île, Is’Art Galerie d’Ampasanimalo ne cesse d’innover chaque année, notamment avec l’initiative « Baz’Art ». Un marché à ciel ouvert d’objets d’art inédits que les visiteurs auront le privilège de découvrir durant toute une journée. À cette occasion, ils sont une bonne vingtaine d’artistes, d’artisans et de collectifs à se faire un plaisir de présente leurs créations dans ce lieu privilégié de l’art contemporain qui ouvre toutes grandes ses portes pour permettre au grand public d’acquérir, à un prix abordable, des objets et des œuvres d’art, tous uniques en leur genre. « Baz’Art » est ainsi un concept inédit qui promet de ravir aussi bien les artistes et les artisans que le public.

Andry Patrick Rakotondrazaka

Photos Sergio Maryl - Fournies