En réponse à la recrudescence de l’insécurité dans les localités rurales qualifiées de zone rouge, l’État annonce une nouvelle opération de sécurisation.

Par la force. Une nouvelle fois, l’État n’a pas d’autre alternative que l’usage de la puissance du feu des militaires pour casser la dynamique des vols de bovidés et d’autres atrocités commises par les « dahalo », dans les localités rurales qualifiées de zone rouge.

Durant une conférence de presse, hier, au palais d’État de Mahazoarivo, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a annoncé que l’Exécutif compte mettre en branle, incessamment, une nouvelle « opération de sécurisation des zones rouges ». Selon ses dires, c’est Hery Rajaonari­mam­pianina, président de la République, lui-même qui donnera le feu vert au déploiement des gendarmes et des éléments de l’armée dans ces endroits dits « extrêmement dangereux ».

Face à la presse, le chef du Gouvernement a indiqué que devraient être concernées, la zone allant de Maevatananana à An­dria­mena, en passant par Andilamena, la région Bongolava donnant jusqu’à la région Melaky. Les régions Haute Matsiatra touchant la région Vatovavy Fitovi­nany et la zone dite Grand Sud-Est, les régions Iho­rombe, Atsimo Andrefana, Androy et Anosy, verront, également, le déploiement des éléments de cette nouvelle « opération de sécurisation des zones rouges ».

Après l’opération « Tandroka », en 2012-2013, durant la Transition, et l’opération « Fahalemana », l’année dernière, ce nouveau déploiement de la puissance de feu militaire, annoncé, hier, sera le 3e du genre, en moins de cinq ans. « Face à l’ampleur de l’insécurité, de telles mesures sont nécessaires pour rétablir l’ordre », avait expliqué le commandement militaire à l’époque de « Fahalemana ».

Volonté et accompagnement

La fréquence des opérations déclenchées afin d’arrêter les vols de bovidés indiquent que l’usage de la force répressive n’est pas suffisant pour soigner le mal et parvenir à l’objectif d’y mettre un terme. D’autant plus qu’à chaque campagne, les forces armées essuient les feux croisés des défenseurs des droits de l’homme, autant nationaux qu’internationaux, à cause des bavures et les conséquences sanglantes, voire meurtrières des actions menées sur terrain.

« En principe, l’armée ne devrait pas intervenir dans ce genre d’opération car, elle a pour vocation de défendre l’intégrité nationale contre des ennemis. Maintenir ou rétablir l’ordre dans les zones rurales sont des missions dévolues à la gendarmerie nationale. Seulement, l’ampleur du fléau conjuguée au manque d’effectif nécessite l’intervention de l’armée pour prêter main forte aux gendarmes », avait, encore, défendu le commandement militaire, durant l’opération « Fahalemana ».

Une nouvelle « opération de sécurisation des zones rouges », risquerait de se solder par des bavures violentes et meurtrières. Elle risque, par ailleurs, une fois de plus, de n’apporter qu’une paix ponctuelle de quelques mois, avant que les « dahalo », ne reprennent du poil de la bête et fassent à nouveau régner la terreur dans les localités rurales.

Devant l’Assemblée nationale, durant la première session de cette année, le général Béni Xavier Rasolofo­nirina, ministre de la Défense nationale, avait soutenu que « la force répressive n’apporte pas une solution pérenne à l’insécurité. En accompagnement, voire en prévention, plusieurs actions doivent être réalisées au niveau de l’éducation, mettre en place un système social permettant aux habitants de subvenir correctement à leurs besoins, fournir un travail décent (…) ».

Au regard de la situation c’est, vraisemblablement, cet accompagnement, afin d’installer un apaisement à long terme qui fait défaut. Éducation, santé, travail, sont des nécessités et des droits quasi-absents dans ces zones rouges. Combler ce vide nécessite du temps. Mais d’autres mesures pouvant freiner le fléau ne requierent que de la volonté. Du temps de l’opération « Fahalemana », l’existence de « dahalo », en col blanc « identifiés » a, été dénoncé. Aucune arrestation, ni procédure judiciaire à leur encontre n’est, pourtant, recensée, jusqu’à l’heure.

Garry Fabrice Ranaivoson