Un grave incendie survenu dimanche a réduit en cendres deux usines de savonnerie à Andraharo.

Deux entrepôts d’une usine de fabrication de savon et d’huile ont été lourdement frappés par l’incendie survenu dimanche soir dans la zone Galaxy Andraharo.

Le concierge a dû percer la protection métallique du hangar lorsqu’il a vu des fumées provenant de l’intérieur. Des réserves d’huile ainsi que des sachets en plastique se trouvaient à l’intérieur. Ainsi, ceux-ci ont favorisé la propagation du feu, selon les explications du Directeur Général (DG) des usines. « Comme les caméras de surveillance ont été totalement détruites, on ignore encore l’origine de l’incendie. Cependant, certaines observations laissent penser que la source du feu serait accidentelle », ont indiqué les sapeurs-pompiers encore sur les lieux hier matin pour le déblaiement.

Les 36 pompiers sont arrivés à l’heure. Ils ont maîtrisé l’extension des flammes et sécurisé les périmètres. Le pompier de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) est également intervenu. Les extincteurs étant bloqués à l’intérieur, toutes les bouches d’incendie et des motopompes aux alentours ont été utilisées. Les enquêtes sur cet incendie sont en cours.

Pertes inestimables

Les machines, les produits manufacturés ainsi que les matériels étaient tous partis en fumée. Selon toujours les explications du DG des usines, 2000m2 ont été totalement ravagés. Les pertes sont estimées à des milliards d’ariary. Ce dernier a fait savoir qu’il s’agit des bâtiments loués à leur société et non les leurs. Les agents enquêteurs, dépêchés par l’assurance, se sont rendus sur les lieux hier matin pour constater les ruines et mener des enquêtes.

Hajatiana Léonard