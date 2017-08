Du 7 au 21 août, l’Alliance Française d’Andavamamba propose des exercices cérébraux intéressants à pratiquer en toute convivialité.

Rakotoma-lala Nirina, un jeune étudiant de troisième année en polytechnique à Votovorona, est venu avec ses petits frères pour se divertir sur une partie d’Uno Boom. Malala, une jeune femme de vingt-quatre ans est en train de s’adonner au Scrabble pour enrichir son vocabulaire en français. Valisoa, un jeune élève en classe de quatrième au Collège d’Enseignement Général d’Antanimbarinan-driana s’intéresse au jeu de dame.

Chacune des tables disposées dans le hall de l’Alliance Française d’Andavamamba offre une discipline bien précise : mille bornes, Scrabble, « Katro », « Fanorona », Uno Boom, Yugi-oh, belote, jeu de dame, jeu de Go, Bridge, entre autres. Petits et grands s’y adonnent avec grand plaisir. Certains y sont pour découvrir les règles de ces jeux auxquels ils ne sont pas familiers. D’autres jouent habilement et se mesurent intelligemment à leurs adversaires de table. La vingt-deuxième édition du Salon des Jeux de Société, qui se tient du 7 au 21 août, a pu réunir ses fidèles adeptes dès le premier jour.

Découverte culturelle

Avec les seize disciplines mises à la disposition des visiteurs, il est fort probable de se laisser tenter pour une petite partie, histoire de faire travailler ses neurones et passer un bon moment en famille ou entre amis. Des moniteurs assistent les débutants.

« Cette première semaine est consacrée à l’initiation aux différentes disciplines que ce salon offre au grand public. Il y a des jeux traditionnels malgaches comme le « katro », le « fanorona ». Il y a aussi le « jeu de Rova ». Ils méritent d’être connus. Faire connaître et transmettre ces jeux de société malgaches figurent parmi nos objectifs. D’autres jeux venus d’ailleurs présentent des intérêts éducatifs et offrent le même plaisir pour toute la famille. », précise Manitra Harimisa Razafindrabe, membre de l’association organisatrice de l’événement. Ce salon cible les gens qui restent dans la capitale en cette période de vacances, essentiellement les jeunes. Des concours, sur chaque discipline, durant la semaine du 14 août, sont prévus.

Ricky Ramanan