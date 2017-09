Le XVIIe marathon international de Tanà verra la participation des élites kényanes et éthiopiennes. Haja et Landy se trouvent en tête de liste des porte-fanions malgaches.

L’équipe de World Trade Center a présenté hier les athlètes malga­ches qui défendront les couleurs nationales à la version 2017 du Marathon international de Tanà. La XVIIe édition du MIT se tiendra les 14 et 15 octobre.

Le coureur de fond du club Cosfa, Hajanirina Andriamparany, multiple champion de Madagascar en marathon et tenant du titre du MIT depuis 2009 ainsi que Landinirina Ratia­narisoa du Cospn, cham­pionne en 2005 et classée deuxième en 2016, sont en tête de liste des porte-fanions de la Grande Ile à ce rendez-vos international.

« Le parcours ainsi que le règlement technique restent inchangés. Et la sécurisation du parcours sera renforcée… La championne en titre, Marina Ramanantenasoa ne sera pas cette fois de la partie car elle vient de donner naissance à son premier enfant », a mentionné Mahatana Jean de la Croix, premier responsable de l’organisation technique du MIT. Après la participation du Réunionnais, François Lebon, médaillé d’or des jeux des îles de l’océan Indien en marathon aux Seychelles en 2011 et qui a gagné le XVe MIT, cette version 2017 verra la participation des élites africaines.

« On n’a pas encore les noms mais la participation de trois Kenyans et trois Éthiopiens est déjà confirmée », a souligné Mercedes Ratsira­honana, une des responsables au sein du World Trade Center, organisateur de cet événement depuis 2014, en collaboration technique avec la fédération malgache d’athlétisme.

Préparation sans soutien

« On veut bien et on peut bien promettre de bons résultats mais çà dépendra des adversaires et aussi de notre prépa­ration… On travaille dur à quelques semaines de la course mais on n’a reçu aucun soutien pour qu’on puisse garder notre performance », a précisé Hajanirina Andriam­parany, un des favoris du pays.

Outre les ténors africains, la Réunion qui sera représentée par au moins une cinquantaine de coureurs, et les autres pays des îles Vanille tels que Maurice et les Seychel­les ainsi que l’Afrique du Sud ont déjà confirmé leur participation à ce Marathon international de Tanà. Un mois avant celui-ci, World Trade Center, en collaboration avec Sport Passion 974 enverra deux athlètes malga­ches participer à l’Ultra Run de la Réunion qui aura lieu le 17 septembre.

Il s’agit de Hajanirina Andriamparany qui sera en lice aux 20km et Nanie Made­leine Razafindrafara, la multiple championne en cross country laquelle prendra le départ des 10km. Quatre épreuves seront au programme du MIT version 2017 entre au­tres celle phare, le marathon long de 42,195km, les Foulées Ecolo et Handirun de 10km chacun et le Maratoons, sur une distance de 1,5km.

Serge Rasanda