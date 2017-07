La XVIIe édition du marathon international de Tana aura lieu les 14 et 15 octobre. La participation des Kenyans et des Éthiopiens reste à confirmer.

L’ouverturedes inscriptions au XVIIe Marathon international de Tana a été lancée hier. Cet événement est organisé par World Trade Center, en collaboration technique avec la Fédération malgache d’athlé­tisme et se tiendra les 14 et 15 octobre, sous l’égi­de de deux ministères.

Il s’agit de celui de la Jeunesse et des sports, celui de l’Environnement, de l’éco­logie et des forets, pour la continuité de la sensibilisation, à la journée verte sans circulation du 15 octobre et celui du tourisme. Cette édition est, comme chaque année, parrainée par la mairie d’Anta­nanarivo qui contribue par la tenue de l’événement, au cœur du parvis de l’hôtel de ville à Analakely.

Cinq épreuves seront au programme, entre autres le mythique marathon de 42,195 km, les foulées écolo de 10 km, une course ouverte à tous, le handirun sur 10 km pour les personnes à mobilité réduite, le Corporate, la nouveauté de cette année destiné aux entreprises et le maratoons, une épreuve familiale sur une distance de 1,5 km autour de la place de l’Indépendance à Analakely.

« Plusieurs étrangers nous ont déjà contactés, pour avoir des renseignements sur le marathon de Tana comme ceux de la France, d’Espagne et de Cuba, … mais la Réunion et Maurice ont jusqu’ici confirmé », a mentionné Mercedes Ratsira­honana de World Trade Center. Plus d’une trentaine de coureurs de la Réunion et un peu moins pour Mau­rice, ainsi que quelques uns des îles Vanille comme les Seychelles et les Comores seront en lice à cette version 2017.

Primes doublées

« La participation des élites kenyanes et éthiopiennes reste à confirmer », a-t-elle ajouté. Le WTC collabore également avec City Sport la Réunion qui assurera l’invitation des athlètes des pays où ce magasin est implanté comme au Gabon, Maroc, Sénégal, Mali et Maurice.

Les inscriptions se font à la Vima Ankorondrano, au siège de la FMA à Alarobia et à l’Ortana à Antanina­renina ou aussi en ligne, et seront closes une semaine avant le jour-J, donc le 7 octobre. Les primes seront doublées cette année, 2 millions d’ariary pour les premiers au marathon, contre un million de la dernière édition, primes des champions et cham­pionnes de la longue distance.

Plus de deux mille participants sont attendus à ce MIT 2017, et cent éléments de la police nationale et celle communale assureront la circulation, ainsi que mille bénévoles. Concernant la suite de l’action caritative en marge de l’événement, 20 % de la recette seront versés à l’association Akamasoa du Père Pedro. Une des innovations de cette édition, la mascotte du MIT, le Fosa baptisé Mailaka, a été présentée officiellement lors de la conférence de presse d’hier.

Serge Rasanda