Le XVIIe Marathon International de Tanà a été dominé par les Malgaches chez les hommes et les Africaines chez les dames. Faute d’épongeage et de ravitaillement, nombreux coureurs ont dû abandonner.

Les participants à la XVIIe édition du Marathon International de Tanà se plaignaient que cette version 2017 était mal organisée. Nombreux coureurs engagés à la course phare, le marathon long 42,195 km ont par conséquent dû abandonner à cause du retard de la mise en place des points d’eau et des

ravitaillements.

Les stars kenyanes et éthiopiennes ont fait partie des victimes qui n’ont pas pu finir la course jusqu’au bout. « Il n’y avait pas d’épongeage au point 7km puis au 14km ainsi qu’au troisième point d’eau. Il n’y avait pas non plus de ravitaillement au point 10 km », témoigne une des élites du pays.

« La voiture qui devait assurer la mise en place des points d’eau et le ravitaillement a rencontré une panne mécanique. L’organisation a dû trouver une autre voiture au dernier moment pour la remplacer mais c’était déjà tard », a expliqué Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d’athlétisme.

Pour en revenir à la course, un trio malgache se hisse sur le podium chez les hommes. L’ancien athlète du Crown Vakinankaratra, Jean de la Croix Rakoto­malala, qui évolue depuis cette saison à la CnaPS, s’installe sur la plus haute marche en bouclant les 42,195 km en 2 :32 :57.

Il a été talonné par le multiple détenteur du titre, Hajanirina Andriamparany de Cosfa (2 :33 :22) et Hoby Lalaina Adrianiaina complète le podium (2 :33 :49). « J’ai suivi le rythme de la tête du peloton jusqu’au 35e kilomètre et c’était seulement là que j’ai accéléré et quitté mes poursuivants », raconte Jean de la Croix, le champion national en cross country (2015), en UTOP semi 65km (2017) et vice champion du MIT 2015.

Le multiple champion de Madagascar en marathon et semi-marathon, le militaire Hajanirina reconnaît qu’il n’était pas du tout en forme cette fois-ci. « Le report de l’événement a perturbé ma préparation. Dès l’entame de la course, j’ai laissé partir la tête du peloton et je n’arrivais plus à la rattraper car je n’ai pu accélérer qu’au 25e kilomètre », a-t-il confié.

Domination africaine

Les Africaines ont dominé les débats chez les dames. La Kényane, Sally Jebichi Lagat termine première avec au chrono 3:04:29. Elle a été suivie par l’Éthiopienne, Asnakech Abeje (3:12:48). La Malgache, Landinirina Ratinarisoa du Cospn n’a pu faire mieux que la troisème place (3:26:27). « J’ai fais une très belle course. J’étais vraiment à l’aise et le climat était bien », telle était l’impression, de Sally Jebichi Lagat à l’arrivée.

« Ces Africaines sont très fortes… Et moi, j’ai une blessure au niveau à mon genou depuis l’UTOP en mai… Et je n’ai fait que gérer la course et assurer l’arrivée », explique Landy, tenante du titre en 2015, à l’arrivée. Concernat les primes, les champion et championne en marathon ont eu 2 millions d’ariary, 1 250 000 ariary pour les dauphins et dauphines et 1 million d’ariary pour les troisièmes.

Quant aux foulées écolos et au handirun, les cham­pions ont reçu 200 000 ariary. Cette édition 2017 a vu la participation de mille deux cent coureurs dont deux cent inscrits en marathon, et sans compter les participants au maratoons, presque le même que les précédentes éditions.

Résultats complets

Licenciés

1-Jean de la Croix Rakotomalala (Cnaps) 2:32 :57

2-Hajanirina Andriamparany (Cosfa) 2:33 :22

3-Hoby Lalaina Adrianiaina (Itasy) 2:33 :49

Non licenciés

1-Ludovic Ramanandraibe 2:50:27

2-Tojonirina Andriamifidy 2:53:40

3-Hasina Rafalimanana 3:00:22

Vétérans non licenciés

1-Jocelyn Razanabenja 2:58:47

2-Marisy Robertin Ranaivo 3:03:41

3-Tianasoa Randrianantenaina 3:05:22

Licenciées dames

1-Sally Jebichi Lagat (Kénya) 3:04:29

2-Asnakech Abeje (Ethiopie) 3:12:48

3-Landinirina Ratinarisoa (Cospn) 3:26:27

Foulées Ecolos 10km

Hommes

1-Mampitroatse (Cospn Boeny) 33:00

2-Fulgence Rakotondrasoa (Crown Vakinankaratra) 33:06

3-Herve Patrick Ralaiarimanana (Cosfa) 33:12

Dames

1-Mbolatiana Ramiandrisoa (Cnaps) 41:35

2-Marthe Ralisinirina (3FB) 41:41

3-Nanie Razafindrafara (3FANS) 43:50

Handirun 10km

Hommes

1-Ludovic (42:50)

2-Rasamimanana Ratsararay (42:50)

3-Robin Randriamazava (46:40)

Dames

1-Mbola (1:17:46)

2-Rzafiarisoa (1:20:07)

3-Francia (1:20:08)

Serge Rasanda