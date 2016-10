J-3. La délégation réu­nionnaise, première vague de participants étrangers au XVIe Marathon international de Tanà est arrivée hier. En tout, plus d’une dizaine d’athlètes étrangers seront dans la course à cette version 2016 dont finalement six Réunionnais au lieu de quatorze prévus, et deux chacun pour l’Afrique du Sud, l’île Maurice, les Seychelles et encore à confirmer pour le Kenya.

La délégation mauri­cienne débarque ce jeudi et les autres le vendredi et le samedi. Le ministre du tourisme, Roland Ratsiraka avec la présidente de la fédération malgache d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo et l’équipe organisatrice du World Trade Centrer les ont accueillis à l’aéroport international d’Ivato.

Le premier responsable du tourisme Malgache a rappelé que «la venue des athlètes des îles vanilles favorise le développement du tourisme sportif (…) Quelques uns de ces athlètes visiteront la foire de Toamasina, demain (ce jour) ».

L’organisateur a également confirmé la venue des deux autres invités de marque, les grands cham­pions en arts martiaux. Il s’agit de la star la plus titrée du karaté féminin français, Laurence Fisher, trois fois championne du monde et sept fois championne d’Eu­rope, et Mbar N’Diaye, quatrième aux Jeux Olympiques de Rio et deux fois cham­pion de France.

Ces derniers participeront symboliquement à la course Marathons. Ils honoreront aussi de leur présence les coups d’envoi des quatre courses et la cérémonie de remise des trophées.

La présidente de la fédération malagche d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo a souligné que « les meilleurs athlètes locaux en demi-fond seront appelés à renforcer l’équipe malgache au marathon relais de St Benoit à la Réunion le 11 novembre. Le club organisateur a confirmé son invitation il y a trois jours et l’équipe malgache y sera représentée par onze coureurs ».

Outre les courses, différentes animations seront au programme pendant ces deux jours au village marathon sur le parvis de l’Hôtel de Ville, entre autres le concert avec Fanja Andriamanantena le soir du 15 octobre, et avec Stéphanie et bien d’autres le 16 octobre. Ce deuxième jour sera baptisé « journée verte » dont le mot d’ordre est « circulons sans voiture ».

Serge Rasanda