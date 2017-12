Jusqu’ici, Angolais et Hollandais se sont partagés les victoires d’étape. Les coureurs malgaches courent toujours pour arracher une première victoire d’étape.

Dur..dur pour les Malgaches. Observant une journée de repos hier à Manakara, c’était un peu le moment de faire un petit bilan à mi-course de ce qui se passe sur cette XIVe édition du Tour cycliste international de Madagascar (TCIM).

Les coureurs de l’équipe Bai/Sicasal d’Angola réalisent jusqu’ici une véritable démonstration de force en s’adjugeant trois victoires d’étape. Deux fois par le biais de Bruno Cesar do Amaral sur l’étape 2 (Toliara-Sakaraha) et l’étape 4 (Ihosy- Ambalavao) avec Mario de Carvalho.

En plus de cela, ils ont deux hommes en tête au classement général à savoir le maillot jaune Bank of Africa du leader au temps Dario Manuel Antonio et son compatriote Burno Cesar do Amaral, qui lui aussi endosse le maillot Canal Plus du vainqueur provisoire aux points.

Après, on a l’équipe des Pay-Bas, qui a enlevé la première victoire d’étape au Criterium avec Wim Botman.

Pour tout dire, cette XIVe édition du TCIM demeure le meilleur niveau jamais enregistré depuis son existence en 2004. Les Malgaches font face à une grande équipe angolaise qui, dans les jambes possèdent cent à cent cinquante courses dans l’année et qui de plus, reste très solidaire et très tactique avec aussi deux à trois bons coureurs hollandais qui veulent à tout prix une seconde victoire d’étape.

L’armada malgache, jusqu’ici n’a pas gagné grand-chose. Pas de victoire d’étape mais tout de même le maillot du meilleur grimpeur endossé par Mazoni Rakotoarivony qui a prouvé sur les hauteurs d’Ankaramena qu’il peut faire la différence en montagne. Mais le vrai problème, c’est que Mazoni n’a pu jusqu’ici compter sur ses coéquipiers qui, déjà, ont du mal à suivre le rythme de la course, mais qui étaient victimes aussi de quelques crevaisons

Ravoatabia abandonne

Le clan malgache pouvait faire mieux du côté d’Ankaramena, mais Emile Randrianantenaina a été victime d’une crevaison au pire moment. Son camarade, Jean de Dieu Rakotondrasoa alias Ravoatabia était hors course depuis la troisième étape après son abandon durant l’étape 2.

Un abandon prématuré causé par la mauvaise gestion en matériel des équipes malgaches de la Bank of Africa, de celle d’Unicef et de XXL. La voiture qui s’est occupée des équipes XXL et UNICEF devait dépanner Roger Randrianambininina et Dino Mohamed Houlder car la voiture de ses derniers était en retard derrière.

ntre temps, la voiture unique qui s’occupe des équipes XXL et Unicef a aussi dépanné quelques coureurs. Résultat des courses, ils avaient huit roues et n’avait plus une neuvième pour dépanner Ravoatabia. Contre sa volonté, Ravoatabia a dû abandonner et monter dans la voiture balai, quittant la course les larmes aux yeux.

« Ce n’est pas normal du tout. Chaque équipe devait prendre en charge ses coureurs et en plus on a une voiture neutre pour dépanner des coureurs qui se placent devant. Abandonner dès la deuxième étape, c’est malheureux et il y a un énorme travail à faire au niveau des équipes pour éviter ce genre de dommage qui désavantage le clan malgache », rappelle Francis Ducreux.

Le TCIM reprend ce jour avec la tenue de la cinquième étape, un criterium de 80 kilomètres à Manakara. Les paris sont ouverts. Les Angolais peuvent décrocher une quatrième victoire. Les Hollan­dais veulent aussi rééditer leur exploit de Toliara et les Malgaches, hargneux plus que jamais, pourraient aussi prétendre à une première grande victoire d’étape.

Dina Razafimahatratra