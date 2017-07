Sauf changement, l’Organe mixte de conception (OMC), décidera de la réponse à donner au TIM, demain. La proposition d’un autre endroit est fort probable.

Les jeux sont faits ? L’Organe mixte de conception (OMC), d’Antana­narivo, s’est réuni, hier. La nouvelle demande d’autorisation formulée par le « Tiako i Madagasikara », (TIM), d’utiliser le stade municipal de Mahamasina, le 29 juillet, pour y célébrer le 15e anniversaire du parti, était, notamment, au menu.

Selon le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo, « aucune décision n’a été prise durant cette réunion. Je pense que la réponse à la demande d’autorisation du parti TIM sera donnée, jeudi ». Contacté, lundi, l’officier général a indiqué, que la décision d’acquiescer, ou non à la requête de la formation politique présidée par Marc Ravaloma­nana, ancien chef d’État, se ferait « collégialement », au sein de l’OMC.

La décision de cette entité en charge de la conception de stratégies pour préserver l’ordre public dans la capitale, est ainsi, fortement, attendue, par le TIM et ses ouailles, mais aussi, par l’opinion publique. Surtout qu’au motif de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public, le général Ravelo­narivo, a décidé de retirer l’autorisation qu’il a accordée au « Tiako i Mada­gasi­kara », de célébrer son 15e anniversaire, au stade municipal de Mahamasina, le 8 juillet.

Un autre endroit

Au-delà des passes d’arme politique que cette décision de retrait a engendrées, elle a, surtout, mis en lumière le fait qu’au motif de protéger l’ordre public, l’exercice des libertés garanties par l’article 10 de la Constitution, tend à être systématiquement, en péril. Sur ce sujet, suite à une requête en sursis à exécution, entre autres choses, de la décision du préfet, formulée par le parti TIM, le tribunal administratif a tranché en faveur du principe que « la liberté soit la règle », et les restrictions ne sont que des « exceptions ».

Le tribunal administratif, par ailleurs, a prononcé le sursis à exécution de la décision du préfet, le 7 juillet. Dans sa nouvelle tentative d’avoir accès au stade de Mahamasina, la formation politique du résident de Faravohitra, mise sur cette décision de justice et du principe retenu par les juges, pour convaincre le préfet de police de lui accorder l’autorisation. Confiant en l’issue de cette nouvelle démarche, les ténors du TIM affirment leur optimisme dans la presse.

D’autant plus, que dans la demande d’autorisation, il a été indiqué que le parti assurerait la sécurisation à l’intérieur du stade, et une collaboration avec les forces de l’ordre y est sollicitée, pour la sécurité à l’extérieur. Interviewé par la TV Plus Madagascar, hier, par exemple, maître Hanitra Razafi­manantsoa, députée TIM, et vice-présidente de l’Assemblée nationale, a soutenu que les préparatifs allait bon train. Elle demande, du reste, au préfet de police, qu’il n’attende pas le dernier moment pour donner sa réponse.

Sur les réseaux sociaux, la page officielle de Marc Ravalomanana, donne rendez-vous à ses partisans, au stade de Mahamasina, pour « une répétition générale de la chorégraphie de zumba », prévue pour samedi. Les indiscrétions de couloir avancent, cependant, que la tendance durant la réunion de l’OMC, hier, va dans le sens « d’un nouveau refus », pour l’usage du stade de Mahamasina. Elles indiquent que l’OMC pourrait proposer un autre endroit au « Tiako i Mada­gasikara ».

Garry Fabrice Ranaivoson