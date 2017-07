Sur l’affaire qui oppose la préfecture au parti TIM, le Conseil d’État s’est prononcé pour un « non lieu ». Ce qui signifie qu’il s’en tient à la décision du tribunal administratif, selon les explications.

Non-lieu. C’est ce qu’a prononcé le Conseil d’État, dans l’affaire qui oppose la préfecture de police, au parti Tiako i Madagasikara (TIM). Aussi, selon les explications d’un conseiller au sein de cette branche de la Cour suprême, la Cour administrative s’en tient à la décision du Tribunal administratif. Il ajoute que le non-lieu est une confirmation automatique de cette décision.

À l’issue d’une audience qui s’est tenue, le 7 juillet, à Anosy, le tribunal administratif d’Antananarivo, a ordonné le sursis à exécution de l’acte pris par le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antana­narivo, retirant l’autorisation accordée au parti TIM, de célébrer son XVe anniversaire, au stade municipal de Mahamasina, le 8 juillet. En réaction, la préfecture a, immé­diatement, interjeté appel devant le Conseil d’État. Le dossier passé en audience, hier, devant la Cour administrative est, en effet, daté du 7 juillet.

Par ce non-lieu, le Conseil d’État estime que l’appel est sans objet, la date du 8 juillet étant passée. D’après les explications du magistrat au sein de cette Cour, cependant, la décision d’hier, pourrait, le cas échéant, faire jurisprudence. Car, en confirmant, de manière tacite, la décision du tribunal administratif, les juges de la Cour administrative confirment, également, le principe qui a motivé le verdict du 7 juillet.

En marge de l’audience du 7 juillet, un des juges a expliqué que la décision a été prise sur la base du principe qu’en période normale, la liberté est la règle et la restriction, ou l’interdiction est l’exception.

Fondée

Que l’administration doive fournir la preuve que la menace à l’ordre public est avérée et réelle, et qu’elle ait prise toutes les mesures nécessaires pour éviter les troubles à l’ordre public et non pas tout de suite restreindre une liberté. L’avocate du TIM a justement fait remarquer hier que le déroulement de la journée du 8 juillet donne tort à l’administration.

Lors de l’audience d’hier, le commissaire de la loi, équivalent du ministère public, des juridictions judiciaires, auprès du Conseil d’État, a démonté des points sur lesquels le tribunal administratif a tablé sa décision. C’est ainsi, par exemple, par le fait que les dommages causés par l’acte de retrait de l’autorisation pouvaient être difficilement indemnisable. Durant sa prise de parole, le commissaire de la loi a, cependant, concédé que la seconde explication du verdict, qui concerne la préservation d’une liberté consti­- tu­tionnellement admise est fondée.

Une menace grave d’atteinte à l’ordre public, est le principal motif mis en avant dans l’argument de la préfecture de police, pour expliquer le retrait de l’autorisation au TIM. Devant le Conseil d’État, hier, un dossier confidentiel transmis par les renseignements généraux, indi­­quant qu’une convergence de différents mouvements politiques et syndicaux, allait profiter de la célébration du XVe anniversaire de la formation politique, pour déclencher un mouvement populaire visant à démettre, le pouvoir en place.

Le Mouvement pour la liberté d’expression (MLE), ou encore, le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), a été cité durant l’audience comme faisant partie des entités concernées par ce rapport du service des renseignements généraux. Devant la Cour administrative, la remarque inscrite par le tribunal administratif dans son jugement, a été, une nouvelle fois, soulevée. Il a été dit s’il y a eu une certitude quant aux renseignements, pourquoi ne pas avoir procédé à des arrestations ?.

Le représentant de la Direction de la législation et des contentieux (DLC), qui a porté le dossier de la préfecture de police, a juste répliqué que l’enquête sur la base de ces renseignements, est encore en cours. Le tribunal administratif, par ailleurs, devra encore, statuer sur l’annulation ou non de l’acte de la préfecture. Cette affaire, par ailleurs, est d’un grand intérêt, car, des juristes craignent que le motif de menace à l’ordre public ne devienne une raison derrière laquelle l’adminis­tration pourrait se cacher pour restreindre les libertés d’expression, de réunion et autres.

Garry Fabrice Ranaivoson