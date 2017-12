À l’affût après une domination des coureurs angolais, le Hollandais Engelen Van Aden remporte l’étape 7 et enlève le maillot jaune à Dario Antonio Manuel.

Un chamboulement de taille. La 7e étape du Tour cyclis­te international de Madagascar patronné par Madauto qui a relié Irondro à Ambohimahasoa longue de 121km d’hier s’est soldée par une grande victoire du Hollandais Engelen Van Aden. Il termine tout seul à l’arrivée avec un temps de 4h 07mn 12s.

« J’ai bien couru en général. Normalement je suis plus à l’aise en montagne que sur le plat. J’ai pu gagner car tout le monde était fatigué à 47 kilomètres de l’arrivée. Je suis très content d’avoir gagné l’étape et le maillot jaune, c’était mon objectif. Maintenant le plus dur reste à faire, conserver le maillot jaune jusqu’à la fin », explique Engelen Van Aden, qui cette année a pu faire 11tours en Afrique et en Asie. Ce TCIM sera donc son 12e et dernier Tour de l’année.

L’Angolais Bruno César do Amaral termine second coiffant juste le Malgache Mazoni Rakotoarivony d’une demi-roue avec un temps de 4h 11mn 37s

Le maillot jaune à l’issue de la 6e étape termine en 4h 12mn 36s. Un retard de plus de 3mn 37s qui le pénalise et qui lui fait perdre le maillot jaune Bank of Africa du leader au temps.

Avec cette victoire Engelen Van Aden fait donc d’une pierre deux coups en signant une victoire d’étape et le maillot du leader au bout du tunnel.

Déception

Coté malgache et angolais, la déception a été au rendez-vous. Mazoni Rako­toa­rivony et Emile Randria­nan­tenaina se sont tout de suite détachés au 35e kilomètre et franchissent ensemble le Prix de la montagne au 47e kilomètre. Ils travaillent ensemble mais se font rattraper à quelques kilomè­tres de Vohiparara.

Ceux qui ont fait l’effort pour boucher l’écart étaient les coureurs angolais, en l’occurrence, Dario Manuel Antonio qui s’est démené pour conserver son maillot jaune.

C’est alors à ce moment là que Engelen Van Aden a décidé d’attaquer, sentant la fatigue des meilleurs coureurs malgaches et angolais. Une tactique payante car il est arrivée à accentuer l’écart au fil des kilomètres. Il remporte au passage le dernier Prix de la montagne Madauto de Mandalahy au 105e kilomètre.

Ce jour, la 8e étape du TCIM reliera Ambohima­hasoa à Ambositra longue de 91km. On s’attend à une dernière réaction des coureurs du top 8 au classement général qui peuvent encore prétendre à une victoire finale.

Les maillots du jour

Maillot Eau vive du vainqueur d’étape

Engelen Van Aden (Equipe des Pays-Bas)

Maillot Jaune Bank of Africa du meilleur au temps

Engelen Van Adem (Equipe des Pays-Bas)

Maillot Unicef du premier Malgache

Mazoni Rakotoarivony (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot Canal Plus des points chauds

Bruno Cesar do Amaral (Equipe Bai/Sicasal Angola)

Maillot Madauto de la montagne

Mazoni Rakotoarivony (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot Organisation de la francophonie de l’intégration

Engelen Van Aden (Equipe des Pays-Bas)

Maillot Signal de l’élégance

Dama Miarintsoa (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot PMU Madagascar de la plus longue échappée malgache

Dino Mazoni Rakotoarivony (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot Caprice du plus jeune

Dario Manuel Antonio (Equipe Bai/Sicasal Angola)

Maillot Shell du fair-play

Dino Mohamed Houlder (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot l’Express de Madagascar de la plus longue remontée

Dama Miarintsoa (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot Midi Madagasikara du combiné

Roger Randrianambinina (Equipe Bank of Africa Madagascar)

Maillot Hotel White Palace du plus ancien

Erwan Legarrec (Equipe de France)

Dina Razafimahatratra