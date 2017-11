La venue des coureurs angolais rehausse le niveau du Tour cycliste interna­tional de Madagascar (TCIM). Treize équipes devront parcourir 1 223 km.

Du nouveau chaque année. C’est le challenge que se sont fixés les organisateurs de l’édi­tion 2017 du TCIM. Un défi relevé puisque cette fois-ci, on aura une équipe d’Ango­la à laquelle s’ajoutent deux équipes réunionnaises, une du Congo, une de la Hollande, une de la France et six équipes malgaches.

« Chaque année nous essayons d’apporter du niveau au TCIM. Nous avons pu inviter, pour la première fois, les Angolais, qui ont un très bon niveau en cyclisme en Afrique. On avait prévu une équipe belge et une deuxième équipe française ou encore une d’Erythrée, mais avec l’épidémie de peste qui s’est déclarée il y a quelques semaines sur Madagascar, ils n’ont pu venir », rappelle Francis Ducreux, promoteur du TCIM.

Au niveau de la Fédé­ration malgache de cyclisme, le trophée des As, qui s’est terminé sur les hauteurs d’Imerinkasinina, a servi d’ultime test pour sélectionner les trente six coureurs malgaches qui prendront part au TCIM 2017. « On sortira la liste des coureurs au plus tard ce jeudi 30 novembre. Ils sont prêts a défendre les couleurs malgaches et ils sont assez motivés pour aller chercher la victoire », confie Jean Claude Relaha, président de la Fédération malga­che de cyclisme.

Comme chaque année, la Bank of Africa reste le partenaire majeur du TCIM en ayant le maillot jaune du vainqueur au temps.

Ruée des sponsors

Après vient l’Unicef qui s’affiche comme le deuxième plus grand sponsor en prenant le maillot du premier malgache et le parrainage de l’étape six de Manakara. Un tic bus ou bus connecté à internet de la part du ministère des postes et télécommunication sera sur le TCIM pour mettre en œuvre le programme we protect protection en ligne des enfants.

Les journalistes, pour faciliter leur travail, pourront se servir de ce tic bus. La brasserie Star, Canal plus, Pmu Madagascar, Madauto, Ecoprim, l’hôtel White Palace, Shell, Signal, l’Organisation internationale de la francophonie et l’ensemble de la presse malgache notamment l’Express de Madagascar sont également présents pour soutenir le TCIM.

Pour avoir une envergure plus internationale, le TCIM sera également couvert par Radio France internationale avec comme tête de fil, le journaliste de renom Frédéric Gassmann

Le départ de la caravane du TCIM est prévu ce lundi 04 décembre à l’Académie nationale des sports d’Am­pefiloha. Le TCIM en lui-même fera 2886km dont 1223km de course répartis en dix étapes.

Le parcours

7 décembre Étape 1 Prologue de Toliara (90km)

8 décembre Étape 2 Toliara –Sakaraha (130km)

9 décembre Étape 3 Sakaraha – Ilakaka (82km)

10 décembre Étape 4 Ihosy – Ambalavao (137km)

11 décembre Repos

12 décembre Étape 5 Critérium de la ville de Manakara (90km)

13 décembre Étape 6 Manakara – Mananjary (152km)

14 décembre Étape 7 Irondro – Ambohimahasoa (146km)

15 décembre Étape 8 Ambohimahasoa – Ambositra (91km)

16 décembre Étape 9 Critérium de la ville d’Antsirabe (90km)

17 décembre Étape 10 Critérium du lac Anosy (90km)

Dina Razafimahatratra