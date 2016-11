Le compte à rebours commence. Les porteurs de projet n’auront plus qu’une semaine, jusqu’au 15 novembre, pour déposer leur dossier de candidature au concours Who’s The Next Tana. En effet, ce concours est ouvert à toutes les start-up en phase de lancement, et tous les projets d’entreprises qui n’ont pas encore été financés en fonds propre.

« L’intégralité des dossiers de candidatures reçus par Who’s Next Tana sera rigoureusement étudiée par le Comité de Sélection. Ce dernier a pour objectif de sélectionner les 30 start-ups les plus ambitieuses et 16 derniers seront désignés. Ces finalistes seront invités à présenter leur projet durant les finales des huit secteurs. Un Jury composé d’experts, d’investisseurs aura la tâche de nommer le Grand Vainqueur et le Prix de l’Originalité », explique-t-on du côté des organisateurs.

La grande finale se tiendra au Dôme RTA le 25 no­vem­bre prochain. Le caractère innovant du projet, l’impact, la qualité de l’équipe dirigeante ainsi que la viabilité du projet sont les critères de sélection. Ainsi le grand vainqueur de cette start-up contest recevra un chèque de 7 millions ariary et le projet qui reçoit le prix de l’originalité gagnera 3 millions ariary.

L.R.