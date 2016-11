Une journée marathon. Le concours Who’s Next Tana a vu une grande affluence de startup. Au total, ils étaient soixante à avoir participé aux premiers pitchs, samedi dernier à l’hôtel Panorama Andrai­narivo. À l’issue de cette première étape, trente trois projets passeront à la prochaine phase.

« Il y avait autant de projets innovants, surtout au niveau des gamers », note Harinjaka Ratozamanana, l’un des membres du jury. Le caractère innovant du projet, l’impact, la qualité de l’équipe dirigeante ainsi que la viabilité du projet sont les critères de sélection.

Après cette première étape, les trente trois projets repasseraient devant

les membres du jury ce jour. C’est la dernière étape à franchir avant la grande finale qui se tiendra au Dôme RTA ce vendredi.

Ainsi le grand vainqueur de cette start-up contest recevra un chèque de 7 millions ariary et le projet qui reçoit le prix de l’originalité gagnera 3 millions ariary.

Who’s Next Tana est un concours de startups qui permettra au vainqueur de profiter de l’accompagnement d’un comité d’experts pour une levée de fonds.

