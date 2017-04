La partie Est de la Grande île intéresse les riverains, en ce week-end pascal. Les hôtels et les taxis-brousse affichent plein.

Pris d’assaut ! Il est désormais difficile de réserver une chambre d’hôtel dans la partie Est de la Grande île, notamment à Foulpointe, en ce week-end pascal. « Toutes les chambres sont pleines, depuis cet après-midi. Elles ne seront libres que mercredi », rapporte Rody, responsable de l’hôtel Le Lagon à Foulpointe, dans la région Est. Cet hôtelier remarque une augmentation des vacanciers, par rapport à l’année dernière. « Certains sont venus en groupe », dit-il. Presque tous les hôtels de Foulpointe affichent complet, actuellement. À Ambila Lemaitso, les vacanciers commencent à envahir les plages. Toutefois, quelques hôtels disposent encore de quelques chambres libres, pour ceux qui ne sont pas encore décidés sur leur destination.

Plusieurs personnes courent ainsi sur les plages de l’Est, pour se détendre. La course est dure dès le départ au stationnement de la zone nationale à Ambodivona, pour ceux qui n’ont pas de véhicule. « Il n’y a plus de place, si vous ne réservez que maintenant. Même pour demain (ndlr : ce jour), cela va être difficile », explique Moise Andria­narahana, responsable de la coopérative Kofmad, reliant Antananarivo à Toamasina. Cette coopérative enregistre six départs par jour, contre deux, en temps normal. Par ailleurs, Toamasina et Foulpointe figurent parmi les destinations principales des 650 autorisations spéciales délivrées par l’Agence de transport terrestre (ATT), jusqu’à hier.

Profit

Hôteliers, transporteurs, commerçants, et tous ceux qui ont des activités en rapport avec les vacances, profitent de ce week-end pascal, pour enregistrer des bénéfices. « Tous les prix vont augmenter pendant les fêtes, que ce soit le tarif des plats, du transport, des petits souvenirs, des chambres d’hôtel, car c’est l’un des rares moments, à part les grandes vacances, où nous réalisons nos bénéfices », explique Laurencia Randrian­tsoa, une hôtelière à Foul­pointe. Dans ce village très fréquenté par les vacanciers, par exemple, passer une nuitée dans un hôtel au bord de la plage, coûte 100 000 ariary, si en temps normal, ce tarif ne dépasse pas les 80 000 ariary. Et le coût du voyage Antana­narivo-Toamasina s’élève à 20 000 ariary, contre 15 000 ariary, pendant les jours ouvrables.

Chaque année, Toama­sina, principalement Foul­pointe, est noir de monde, pendant les fêtes pascales. Le président du conseil d’Admi­nistration de l’office régional du tourisme à Tamatave, Joseph Volamena, soulève toutefois la hausse de l’insécurité dans cette partie de la Grande île dont l’impact pourra engendrer la baisse des touristes.

Antsirabe très fréquenté

Comme chaque année, Antsirabe accueille plusieurs vacanciers, en ce week-end pascal. L’évènement THB Tour, organisé dans la Ville d’Eaux du samedi au lundi, attire beaucoup de monde. Les hôtels ont enregistré 90 % du taux de remplissage, hier, selon le rapport de l’office régional du Tourisme à Vakinankaratra. Ce taux atteindra certainement les 100 %, ce week-end.

Miangaly Ralitera