Le concept veut chambarder les ventes en ligne à Madagascar en mettant en place une plateforme interactive plus « sérieuse ». Le projet fait d’énormes pas.

Faire du shopping à l’ère du 21è siècle. C’est le nouveau concept de vente en ligne apporté par Tahiana Randrianantenaina, initiateur du projet et administrateur de la société Talboshop. Le concept veut rattraper le retard connu par Madagascar dans le domaine de l’internet et du numérique en général. Tout se fait déjà en ligne et Talboshop veut offrir une opportunité pour la Grande île de rentrer dans le shopping des temps modernes mais entend se différencier des autres en créant un site web comme plateforme d’interaction directe avec les clients. « Le site web permet de passer directement les commandes en toute transparence. Des vêtements et accessoires de collection unique et de qualité européenne, pour hommes et femmes, sont proposés dans le site, avec le prix et les détails y afférents », souligne le porteur du projet qui travaille en Belgique.

« Talboshop veut casser la routine d’achat en situation de face-à-face et mise sur un encrage et sur une mentalité aimant l’évolution pour ainsi obtenir un changement de comportement d’achat », détaille encore l’administrateur de la société.

Boom

Les détails ou prix demandés en messages privés ne sont pas de mise pour ce nouveau concept de vente en ligne. « La livraison se fait sous trois jours et est gratuite pour les clients de la capitale, qui ont un large choix sur le mode de paiement, par mobile money ou en espèces. La transaction se fait alors en toute confiance car les clients ne paient en totalité que lorsqu’ils obtiennent leurs commandes », précise-t-il.

Le site web est en effet très bien présenté et très détaillé avec beaucoup de possibilités d’accompagnement et de guide des clients à l’intérieur du site même pour trouver d’autres informations. Il compte déjà près de deux-mille abonnés en deux mois et demi d’existence. Les réseaux sociaux tels que Facebook, twitter ou instagram boostent la visibilité du site, mais les commandes se font seulement sur le site web. Talboshop utilise des points relais pour faciliter la récupération des commandes.

« Le métier du web est encore très vaste selon les études préalables que l’on a effectuées avant de lancer ce projet de vente en ligne », a fait savoir Tahiana Randrianantenaina. « Les jeunes Malgaches peuvent compter sur le métier du webmarketing, bien que le métier de “community manager” ou de “développeur web” ne s’apprenne pas souvent à l’école. Le web marketing est à la fois passionnant, évolutif et rentable car tout se passe en ligne. Il n’y a pas de perte de temps et le choix est très large », souligne le jeune start-upper. Il se dit confiant quant à l’avenir du métier du web à Madagascar. Les perspectives à moyen et à long termes se tournent vers l’événementiel ainsi que des études de faisabilité de renverser la situation en exportant, à ce moment-là, des produits malgaches vers le marché européen.

Mirana Ihariliva