Et de deux pour Proud Geek. Après leur sacre en 2014 à l’île Maurice, l’équipe de quatre passionnés de web de Madagascar vient de remporter la finale du concours Webcup 2016 aux Comores. A l’issue d’un marathon de 24 heures chrono non stop de création de site web, le projet « WSS Medical Spot » présenté par Karen Andria­mamonjy, Jary Razafin­drakoto, Andri­a­nina Andrian­tsoaberomanga et Matthieu Randriamasy a séduit le jury face aux autres projets des formations de l’île Maurice, Mayotte, Rodrigues, Seychelles La Réunion et Comores.

« Le concours s’est très bien déroulé dans une bonne ambiance, surtout entre les membres de l’équipe. Travailler pendant 24Heures n’est vraiment pas facile. Cela devient une vraie épreuve mentale et physique après environ minuit. C’était vraiment une belle compétition. Nous sommes fiers et contents d’avoir remporté une deuxième fois le concours à l’international. On ne s’y attendait pas, surtout que le niveau était élevé cette année », a réagi Karen Andriamamonjy, l’une des membres de l’équipe de Proud Geek.

Cette année, chaque équipe doit créer en 24 heures non stop, une plateforme médicale pour relier les docteurs restés sur Terre aux astronautes. Le week-end n’était pas facile dans l’Hôtel Retaj à Moroni. Toutes les équipes étaient au four et au moulin pour pondre un bon projet. C’est ainsi que ces jeunes prodiges en informatique ont mis en place le projet « WSS Medical Sport ». « C’est une plateforme complète qui permet d’avoir les données des astronautes en temps réel, une liste de remèdes selon les symptômes, leur envoi aux astronautes et le plus important : un moyen de communication adapté aux handicapés comme il s’agissait d’un appel vidéo avec un chat en temps réel, bien sûr », continue d’expliquer notre interlocutrice.

Lova Rafidiarisoa