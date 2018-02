La police de la sûreté urbaine de Tananarive (SUT) recherche activement le nommé Therique Rajaonarivelo pour vol de numéraires de 120 millions d’ariary.

Grand coup. Un convoyeur d’un opérateur de vanille, dénommé Therique Rajaonarivelo, natif d’Antalaha a disparu avec un pactole de 120 millions d’ariary, le 23 décembre dernier sur le chemin d’Antananarivo. Il avait donné un somnifère à son compagnon de voyage avant de s’évanouir dans la nature. Son patron a placé toute sa confiance en lui et l’a envoyé, ce jour-là à la capitale pour lui acheter un véhicule tout terrain de modèle V8. La mission a pourtant mal tourné. Sa dernière adresse connue était à Antsonasona, district d’Antalaha 206. Sa victime avait immédiatement porté plainte à la police après qu’elle a pris connaissance de sa fuite. Les renseignements récemment obtenus par la sûreté urbaine de Tananarive saisie de l’enquête révèlent que le fuyard est actuellement à Maroantsetra. « Une tentative d’arrestation a été menée plusieurs fois contre lui, mais il parvenait toujours à s’échapper», a signalé une source au service de la SUT, dans un entretien téléphonique, hier.

La police sollicite la collaboration de tous, notamment en termes de transmission confidentielle de renseignements sur cette personne recherchée. «En cas de découverte, veuillez aviser les forces de l’ordre les plus proches ou contacter directement le 034 02 130 32 ou 032 05 998 47 ou 033 49 130 32», a communiqué le service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale, hier dans sa page facebook officielle.

Cinq comptes

À la suite d’une investigation menée de fil en aiguille, Therique possède cinq comptes sur le réseau social avec des photos de profil différentes. Aucune information le concernant ne s’y affiche malheureusement. D’après les analyses effectuées par un fin limier de la police, cet homme d’une trentaine d’années ne se serait plus connecté à Facebook depuis le 10 avril 2017. «Un pistage en ligne a été engagé pour le tracer, mais son compte n’est plus activé depuis cette date », a relaté le détective. Du coup, un avis de recherche a été lancé le mardi 6 février dernier.

Une source proche de l’opérateur de vanille a affirmé qu’il n’a reçu aucune nouvelle sur la somme faramineuse depuis qu’elle s’est volatilisée. L’enquête et la filature de ce pirate continuent.

Hajatiana Léonard