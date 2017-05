La formation Sity Rakoto& Friends a joué sous le signe de l’improvisation, vendredi soir, au restaurant complexe Antanimena, dans un style « chambriste » qui crée une forte complicité avec le public. «Walking jazz» a pour habitude de proposer à son public ce genre de prestation. Avant le début du concert, la gaieté était déjà au rendez-vous. Les rires et les conversations chaleureuses s’enchaînent. Les spectateurs se regroupent autour du bar et déambulent entre les tables, leur verre à la main.

Arrivent ensuite sur scène les jeunes talents menés par la chanteuse Sity Rakoto, le guitariste Harty Rambelo et ses deux acolytes contre-bassiste et pianiste. Dès le début de leur première improvisation, le duo a su capter l’attention du public par leur complicité évidente. Les trois musiciens semblent en totale symbiose avec leur instrument respectif.

Le public est très réceptif à la technique de ces musiciens. Les applaudissements éclatent. Les spectateurs en sont sortis ravis, prêts à revenir prochainement pour une autre édition de Walking Jazz.

Sitraka Rakotobe