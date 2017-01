Le Tana Mountain Bike Tour revient cette année avec deux nouveautés, un run MBike en février et un enduro en mai. Deux nouvelles formules qui promettent du beau spectacle.

Après avoir fait l’impasse sur 2016, le Tana Moun­tain Bike Tour revient en force, cette année. Le championnat local de vélo tout-terrain, organisé par MBike, proposera un calendrier bien fourni pour la saison 2017.

« Comme à l’accoutumée, il y aura les différentes courses de ‘cross country’ qu’on a l’habitude d’organiser sur différents sites autour d’Anta­nanarivo. Mais on apportera deux innovations en plus. Il s’agira du ‘Run MBike’ au mois de février ainsi que de l’enduro au mois de mai », dévoile-t-on auprès de MBike. Ces deux nouvelles formules mettront un peu plus de piment au Tana Mountain Bike Tour et raviront certainement les vététistes, toujours à la recherche de nouvelles sensations.

Le « Run MBike » est prévu pour le 26 février. Il faudra constituer des équipes de deux avec un VTT à disposition. Le parcours se fera sur une quinzaine de kilomètres. Le Run MBike mise surtout sur la cohésion entre les deux équipiers. En effet, l’un doit enfourcher le vélo et l’autre devra courir à côté de lui. Les deux co-équipiers peuvent échanger leurs rôles respectifs à leur guise, mais ils doivent impérativement franchir la ligne d’arrivée en même temps.

Cinq spéciales

Les vététistes devront ainsi intensifier leurs préparations. D’un côté, il faudra poursuivre les entraînements à vélo. Et de l’autre, il faudra aussi s’entraîner à courir sur des terrains accidentés comme lors d’un trail pédestre.

L’autre innovation sera l’enduro, fixé pour le 7 mai. Celui-ci prendra la forme d’un rallye automobile. Soit cinq épreuves spéciales en descente, allant de quatre à sept minutes, à boucler en course contre la montre, ainsi que des liaisons à parcourir en VTT également. Et bien évidemment, le vététiste ayant terminé avec le meilleur cumul l’emportera.

L’édition 2017 du Tana Mountain Bike Tour promet beaucoup. Aux habituels « Cross country » viendront s’ajouter ces deux nouvelles formules. Les coureurs ont environ sept semaines pour se préparer avant la première manche qui sera le « Run MBike ».

Haja Lucas Rakotondrazaka