MBike donne rendez-vous à tous les vététistes le dimanche 12 mars à Ambatobe, pour sa toute première course de l’année. Celle-ci portera l’appellation de « Run and Bike ».

Comme chaque année, MBike innove encore et toujours dans le monde du vélo tout-terrain. Cette fois-ci, elle apporte cette toute nouvelle formule, déjà connue à l’étranger mais qui sera utilisée pour la première fois à Madagascar. La course sera à disputer par équipe de deux.

Le premier concurrent montera et roulera sur un vélo. Tandis que son équipier courra à pied à côté. Les deux pourront inverser leurs rôles à volonté, mais ils devront impérativement franchir la ligne d’arrivée simultanément.

« Cela permettra au monde du VTT de s’ouvrir à d’autres, dans la mesure où il y aura des concurrents qui ne font pas forcément du vélo, par exemple ceux qui font du trail ou autre type de randonnée pédestre », confie Stéphane Lacas de chez MBike.

Les coureurs seront départagés en cinq catégories. D’un côté, il y aura les duos adultes homme-femme, homme-homme et femme-femme, qui s’affronteront sur une piste de seize kilomètres.

De l’autre, il y aura les équipes parent-enfant ou enfant-enfant, qui auront un tracé de huit kilomètres au menu. Cette nouvelle formule « Run and Bike » mise­ra sur la complémentarité et la complicité entre les deux équipiers. Et aussi, elle apporte encore un peu plus de diversité au milieu du VTT dans la Grande île, qui se développe de manière fulgurante ces dernières années, grâce notamment aux nombreuses initiatives de MBike.

Haja Lucas Rakotondrazaka