La MBike Adventure débute ce mercredi, avec une étape d’une quarantaine de kilomètres. Émile Randrianantenaina et Hasina Rakotonirina se présentent comme les principaux favoris.

Lors de l’édition 2015 de la MBike Adven­ture, la victoire finale était revenue à Émile Randrianan­tenaina et Dama Njakatiana.

Cette fois-ci, Emile évoluera avec Hasina Rakoto­nirina. Le coureur venant d’Antsirabe, connu pour avoir remporté le Tour cycliste de Madagascar 2012 et qui a conservé son titre de cham­pion de Madagascar en cyclisme sur route, au mois de juillet dernier, à Imerikiasinina.

Logiquement, Emile et Hasina se présentent comme les principaux favoris. Le duo Jimmy Rakotoarisoa-Tefy Rakotoniaina figure également parmi les prétendants les plus sérieux. On se souvient qu’ils avaient fini sur le podium, lors du X Country du mois de juin, à Ambohibe Ilafy.

D’autres coureurs seront aussi à suivre, locaux et étrangers, comme Célestin Rakotohasimbola ou encore Mickaël Lauret, respectivement deuxième et troisième l’an passé.

La première étape de ce mercredi propose un parcours de 45,7 km, avec un dénivelé positif de 1 387 m. Il s’agira d’effectuer une boucle autour de la Ferme d’Ivato.

Design et assemblage

Quatre grosses ascensions attendent les vététistes pour cette entrée en matière, qui en est à sa deuxième édition. Le dernier col, entre le 26e et le 29e kilomètres, mettra particulièrement les organismes à rude épreuve. Le pic étant situé à 1 561 m.

À l’occasion de cette course seront dévoilés les premiers modèles des VTT MBike. Il s’agit des premiers vélos dont le design et l’assemblage sont effectués dans la Grande île.

Ce n’est qu’une des nombreuses activités de MBike, qui propose également des cours de VTT pour les plus jeunes, des locations de VTT du côté du by pass d’Iavoloha pour touristes et vététistes amateurs, ainsi que des services de livraison-express pour particuliers et entreprises.

« Nous faisons de notre mieux pour développer l’univers du vélo tout-terrain à Madagascar, qui constitue un moyen de déplacement plus écologique. Justement, dans cette optique de protection de l’environnement, nous organiserons un reboisement en parallèle avec la dernière étape de ce dimanche à Ambatofotsy », souligne Stéphane Lacas de chez MBike.

Haja Lucas Rakotondrazaka