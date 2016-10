Troisième victoire en trois étapes pour Émile et Hasina, hier, à Ambohimanambola. Ils possèdent, désormais, une avance de plus de quinze minutes sur les deuxièmes du général.

Jamais deux sans trois pour Émile Randrianantenaina et Hasina Rako­tonirina. Les deux vététistes ont décroché une troisième victoire en autant d’étapes, hier à la MBike Adventure.

Ils ont rallié le Rova d’Ambohimanga à Ambohi­manambola en 2h 54min 11sec, toujours avec cette facilité déconcertante qui impressionne. Dès le départ, une échappée s’est rapidement formée, avec Émile, Hasina et plusieurs autres coureurs. Les leaders du classement général les ont ensuite lâchés un à un, pour endosser une nouvelle fois les maillots Madauto de vainqueurs d’éta­pe, mais aussi pour préserver les maillots Liqui Moly de premiers au général, les maillots Assistance Plus de premiers du classement séniors ainsi que les maillots Outdoor de meilleurs grimpeurs.

Justement, c’est en grimpant qu’ils ont de nouveau fait la différence, notamment face à Jimmy Rakotoa­risoa et Tefy Rakotonirina. « On a suivi bien le rythme d’Émile et Hasina aujour­d’hui (Ndlr : hier). On ne les a jamais perdus de vue. Mais je dois avouer qu’à chaque ascension, ils attaquent très fort, surtout Émile, et on n’est jamais arrivé à revenir plus près », a concédé Jimmy à l’arrivée.

Formalité

Jimmy et Tefy, deuxièmes du général, ont bouclé les 54,6 kilomètres d’hier en 2h 56min 55sec. Ils ont accusé un peu plus de deux minutes de retard sur Émile et Hasina. Ces derniers possèdent désormais 16min 33sec d’avance sur leurs dauphins au général.

Il ne leur reste plus qu’à frapper un dernier coup lors de l’étape de 53,3 km entre Ambohimanambola et Amba­tofotsy, ce samedi, avant de gérer tranquillement lors de la dernière joute de dimanche, à savoir une boucle de 33,3 km autour d’Ambatofotsy.

« Sans arrogance ou excès de confiance de ma part, cette dernière boucle à Ambatofotsy ne devrait être qu’une formalité, du genre des tours du Lac Anosy en cyclisme sur route », s’amuse notamment à dire Hasina à ce propos.

Hier, Mickaël Lauret et Célestin Rakotohasimbola ont continué à perdre du terrain, en terminant encore une fois cinquièmes en 3h 06min 27sec. À tel point que leur troisième place au général est de plus en plus menacée par Joarivelo Andrianjaka et Faly Andria­nasolo, qui sont de nouveau montés sur le podium, en terminant cette troisième étape en 3h 02min 07sec. La bataille entre ces deux équipes promet ce weekend.

Haja Lucas Rakotondrazaka