Comme on pouvait s’y attendre, Émile Ran­drianantenaina et Hasina Rakotonirina ont immédiatement pris les devants, à la MBike Adventure.

Ils ont bouclé les 45,7 km de la première étape d’hier, une boucle autour de la Ferme d’Ivato, en 2h29min33sec. Une performance remarquable, quand on sait qu’ils ont rencontré quelques déboires en cours de route.

« Après s’être trompé une fois, on a dû faire machine arrière pour retrouver le vrai tracé. Quelques kilomètres plus tard, ma gourde s’est détachée, ce qui a bloqué mes plateaux et on a dû s’arrêter quelques instants. Résultat, on a été rattrapés par nos adversaires à deux reprises », a raconté Hasina. « On était toujours premiers, mais Mickaël Lauret est revenu sur nous avant la montée d’An­dringitra (Ndlr: entre les 23e et les 26e kilomètres avec pic à 1567 m). C’est là qu’on a fourni un effort qui s’est avéré décisif, sur cette ascension et sur la descente qui s’en est suivie », a, pour sa part, rajouté Émile Randrianantenaina.

Émile et Hasina sont donc les premiers à enfiler les maillots « Madauto », destinés aux vainqueurs d’étape. Ils endossent également les maillots « Liqui Moly » des premiers au classement général du parcours « compétition en duo », les maillots « Assistance Plus » des meilleurs grimpeurs et les maillots « Outdoor » des premiers au classement séniors.

Challengers

Mardi soir, Célestin Rako­tohasimbola et Mickaël Lauret, respectivement deuxième et troisième de l’édi­tion 2015, ont décidé d’unir leur force. Hier, ils ont terminé en deuxième position, en 2h36min05sec. Ils se présentent comme les premiers challengers capables de rivaliser avec le duo explosif Émile-Hasina.

La troisième place est revenue à la paire Jean Marc Rakotonirina – Tojonirina Rabemananjara, qui a fini en 2h43min23sec. Quant à Jimmy Rakotoarisoa et Tefy Rakotonirina, qui figurent aussi parmi les coureurs les plus attendus cette année, ils n’ont pas été garnis. Ils auraient pu prétendre à une place sur le podium, mais se sont perdus à un moment et ont reçu une pénalité.

Les vététistes enchaineront avec la deuxième étape entre le Croc Farm et le Rova d’Ambohimanga, ce jeudi. Une étape longue de 43,3 km, caractérisée par une grosse montée entre les 10e et 13e kilomètres, avec un sommet à 1484 m.

Haja Lucas Rakotondrazaka