Emile et Hasina ont enchaÎné avec une deuxième victoire d’étape, hier, à Ambohimanga. Tandis que Célestin et Lauret ont perdu du terrain au général, en terminant cinquièmes.

Qui pourrait les arrêter A l’issue de la deuxième étape d’hier, à la MBike Adventure, Emile Randrianantenaina et Hasina Rakotonirina ont confirmé leur domination sur le peloton. Ils ont signé une deuxième victoire d’étape, après avoir rallié le Croc Farm d’Ivato au Rova d’Ambohimanga, en 2h31min44sec. Une étape marquée par un col impressionnant dès le 11e kilomètre, avec un sommet de 1 484 mètres. Emile et Hasina ont mené la danse du début jusqu’à la fin et ont imprimé un rythme infernal à chaque ascension. Ils gardent donc sur eux les maillots Liqui Moly de premiers au classement général, les maillots Madauto de vainqueurs d’étape, les maillots Assistance Plus de premiers au classement séniors, ainsi que les maillots Outdoor de meilleurs grimpeurs.

Au terme de cette deuxième joute, ils ont compté environ quatre minutes d’avance sur leurs plus proches poursuivants, Jimmy Rakotoarisoa et Tefy Rakoto-nirina. Ces deux derniers avaient rencontré quelques soucis mercredi, en se trompant de tracé. Mais hier, ils se sont bien repris avec cette deuxième position.

Pas en forme

Ils ont bouclé les 43,3 km en 2h35min31sec. Sur la troisième marche du podium de cette étape, l’on retrouve Joarivelo Andrianjaka et Faly Andrianasolo. Ils ont terminé avec un temps de 2h44min01sec et remontent eux-aussi au classement général.

Si certains vététistes ont commencé à trouver leurs marques, d’autres ont accusé le coup, hier. C’est le cas de Célestin Rakotohasim-bola, équipier de Mickaël Lauret, qui n’est pas très en forme contrairement à son habitude. Les deux ont fini au cinquième rang, en 2h47min15sec, à plus d’un quart d’heure d’Emile et Hasina. « Je suis toujours resté au contact des leaders. Mais il a fallu que je lâche prise à dix kilomètres de l’arrivée pour attendre mon coéquipier, qui était encore derrière. En plus, j’ai aussi été victime d’une petite chute », a regretté Mickaël Lauret. On verra si Célestin arrive à relever la tête lors des trois étapes à venir en cette fin de semaine, durant lesquelles l’on dépassera la barre des cinquante bornes à deux reprises.

Ce vendredi, les coureurs partiront du Rova d’Ambohimanga, pour prendre la direction d’Ambohi-manambola. Une étape de 54,6 km avec un dénivelé positif de 1 671 m. Les deux principales montées se trouvent au 29ème et au 39 ème kilomètre, avec des pics avoisinant les 1 550 m.

Haja Lucas Rakotondrazaka