La première course internationale d’enduro dans la Grande île est fixée pour le 6 mai, à Ambohijanaka. Le parcours comptera cinq épreuves spéciales.

MBike donne rendez-vous aux spécialistes de l’enduro, le samedi 6 mai, avec le premier enduro international de VTT à Madagascar.

Rappelons que la formule enduro s’apparente à celle d’un rallye automobile. Cette fois-ci, le parcours comprendra cinq épreuves spéciales, tracées du côté d’Ambohijanaka, à boucler en contre-la-montre. « On aura cinq épreuves chronométrées, toutes en descente. Pour cette première édition, la piste est ouverte et accessible au plus grand nombre, même les néophytes. L’objectif étant d’attirer le maximum de vététistes. Le parcours, spécialement aménagé à travers la montagne d’Ambohijanaka, est très varié. On compte des virages relevés, des alternances de petits sauts, des pentes ardues et de petites montées », explique-t-on auprès de MBike.

La formule enduro est très appréciée des passionnés de vélo tout-terrain. Une course similaire avait eu lieu au mois de mars, à Ambohi­malaza. Le succès était alors au rendez-vous au niveau affluence des participants.

Il s’agit d’un événement international, comme cité précédemment.

Allures vertigineuses

Des coureurs venant de l’île Maurice et de La Réunion effectueront spécialement le déplacement à cette occasion. « Au total, ils seront une vingtaine d’étrangers, dont quelques vététistes féminins. Vu le nombre de concurrents mais aussi le nombre de spéciales, nous renforcerons notre équipe pour assurer le chronométrage », poursuit-on chez MBike.

Sur une course d’enduro en descente, les concurrents peuvent atteindre des allures littéralement vertigineuses. Le risque augmente de ce fait. En cas de chute, les blessures peuvent être graves. MBike entend mettre en place un dispositif à la hauteur de l’événement, avec son partenaire habituel qu’est Assistance Plus.

L’objectif étant de rassurer les vététistes et d’être capable de fournir les premiers soins nécessaires en cas d’accident.

Haja Lucas Rakotondrazaka