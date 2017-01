Pour la première édition de la course Bira Descente, les organisateurs proposent une piste sinueuse d’un kilomètre.

À dix jours de la première édition de « Bira Descente », les organisateurs de chez Bira Moto Club et Bikers 110 viennent de boucler l’aménagement de la piste.

Comme son nom l’indique, il s’agira d’une course « Downhill », durant laquelle il faudra dévaliser une pente en contre-la-montre. Le tracé, qui se trouve dans la localité d’Ambohidava, à quatre kilomètres au Sud d’An­tsirabe, est plutôt sinueux. De bon augure pour le spectacle pour ce dimanche 29 janvier, « Il comprend notamment cinq sauts, deux épingles gauches et une épingle droite ainsi qu’un escalier et des portions en dévers », dévoile Lalà Rasanjison de chez Bira Moto Club.

La formule « Downhill » nous fait découvrir une nouvelle facette du vélo tout-terrain, qui vient d’être lancée il y a quelques mois à Mada­gascar. Auparavant, on était surtout habitué aux longs cross country de plusieurs dizaines de kilomètres.

L’endurance des vététistes étaient ainsi mise à rude épreuve. Cette fois-ci, ce sera l’inverse, avec une débauche d’énergie considérable en un laps de temps très réduit.

Développement

Il faudra être rapide mais aussi briller sur le plan technique, afin de réaliser le meilleur chrono.

Pour cette grande première qui promet beaucoup, Bira Moto Club et Bikers 110 ont reçu un soutien de Cycle Madagascar Momotas. Le tour opérateur vise ainsi à « Contribuer au développement du cyclisme dans la région du Vakinankaratra », d’après l’un de ses représentants.

Dans la pratique du « Downhill », les éléments les plus sollicités sur le vélo sont les suspensions. Ainsi, les coureurs roulant avec des VTT équipés d’amortisseurs s’affronteront au sein d’une classe à part. Et de l’autre côté, l’on retrouvera ceux qui évoluent avec des VTT dotés de fourches rigides ou des BMX. En ce qui concerne les catégories, on aura les juniors (-18 ans), les séniors (18-37 ans), les vétérans (+38 ans) et les dames.

Haja Lucas Rakotondrazaka