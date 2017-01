La victoire finale est revenue à Tiaray Rasoavatsara, en catégorie séniors « vélo avec suspensions ». D’autre part, Rado Andrianoelijaona l’a emporté en séniors « vélo sans suspensions ».

Comme lors des courses de Dago Descente, l’année dernière à Antananarivo, Tiaray Rasoavatsara a imposé sa loi à Antsirabe. Il a remporté haut la main la catégorie séniors « vélo avec suspensions », hier dans la localité d’Ambohidava, lors de la première édition de Bira Descente. Il a réalisé un chrono canon de 1min 03, 26sec, ce qui l’a placé sur la plus haute marche du podium sans aucune contestation possible de la part de ses adversaires. Du côté de la catégorie séniors « vélo sans suspensions », la victoire de Rado Andrianoelijaona a également impressionné plus d’un. Ce villageois courait avec un matériel des plus simples, mais il a réussi un temps remarquable de 1min 06, 71sec.

Dans les autres classes, deux vainqueurs ont également réussi à descendre sous la barre des 1min10sec. Citons Fabrice Ramamisoa chez les juniors, auteur d’un chrono de 1min 06, 36sec, ainsi que Patrick « No Limit » chez les vétérans, qui a bouclé le circuit d’un kilomètre en 1min 07, 87sec. Enfin, David Aroniaina a dominé la catégorie minimes, en 1min 14, 41sec, tout comme Lalà Rasanjison en catégorie féminine, en 1min 21, 28sec.

110 coureurs au départ

Pour une première édition, Bira Descente a été un grand succès, tant au niveau de l’affluence du public et des coureurs que du spectacle mémorable offert par ces derniers. Au final, ils étaient 110 à prendre le départ. Un record. Les diverses sauts et passages sur l’escalier ont émerveillé les spectateurs. Les chutes et autres gamelles les ont également marquées. Et il faut l’avouer que bon nombre de vététistes sont tombés ou bien ont fait des sorties de piste. Certes, ils ont effectué des reconnaissances, mais plusieurs d’entre eux disputaient pour la première fois à la formule « downhill », consistant à dévaler une pente à grande vitesse sur un tracé aussi étroit que technique et sinueux. Tout le contraire des habituelles courses « cross country » de plusieurs dizaines de kilomètres, où il faut surtout faire preuve d’endurance.

Bira Moto Club et Bikers 101, bien soutenus par Cycle Madagascar Momotas, peuvent être satisfaits. Le pari a été réussi. Et d’ores et déjà, les coureurs en redemandent. Ce qui appelle logiquement à une deuxième édition à l’avenir.

Haja Lucas Rakotondrazaka