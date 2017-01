Cent vététistes seront au départ de la première édition de Bira Descente, ce dimanche à Antsirabe. La course sera constituée de deux manches qualificatives, suivies d’une finale.

Record d’affluence à Antsirabe. Cent vététistes sont ins­crits à la toute première édition de la course « downhill » dénommée Bira Descente.

Événement qui se tiendra ce dimanche, dans la localité d’Ambohidava, à quatre kilomètres au Sud de la Ville d’Eaux. La grande majorité de ces coureurs est, bien évidemment, issue de la région Vakinankaratra, où le cyclisme compte beaucoup d’adeptes. Mais aussi, on note une vingtaine de concurrents en provenance d’Antananarivo.

On s’attend à de belles bagarres sur la piste d’un kilomètre, aménagée dernièrement par les organisateurs de chez Bira Moto Club et Bikers 101, soutenus par Cycle Mada­gascar Momotas. Un tracé sinueux, composé de plusieurs épingles entre au­tres, ainsi que d’un escalier et de portions en dévers. Toutes les conditions sont remplies, pour offrir du beau spectacle.

La journée de dimanche débutera à 7h30, avec les reconnaissances par groupe de dix vététistes. Vu qu’il s’agit de dévaler la pente à grande vitesse, les reconnaissances prennent une place prépondérante, afin de bien assimiler la configuration de la piste.

Grande finale

Dans le cas contraire, ce serait la chute assurée. Et une chute en « dowhill » est synonyme de graves blessures à coup sûr. D’ailleurs, chacun devrait porter des protections adéquates, soit des genouillères et des coudières en plus du casque.

La première manche qualificative sera lancée à 9h. Tandis que le coup d’envoi de la deuxième manche est fixé à 11h30. À terme, les meilleurs coureurs se retrou­veront pour la grande finale à partir de 14h.

Le weekend promet à Antsirabe. En effet, pour bien lancer les festivités, les organisateurs tiendront d’abord un concours d’équilibre, ce samedi. Un concept plus tourné vers le loisir que la compétition.

Il s’agira de rouler à vélo sur une planche, placée par-dessus une mare d’eau, tout en essayant de garder son équilibre. L’objectif sera ainsi de divertir la population rurale d’Ambohidava.

Haja Lucas Rakotondrazaka