L’association Dago Descente organise la troisième édition de sa course downhill, ce dimanche, à Mahatorana Ilafy. Au programme, deux manches éliminatoires et une finale.

La dernière course de downhill en date s’est tenue à la fin du mois de janvier, à Antsirabe. Depuis, il y eu des enduros et des cross country. Mais les amateurs de véritables descentes ont dû ronger leur frein durant six mois.

Ce dimanche, ils pourront à nouveau se défouler, à l’occasion de la troisième édition de la course downhill de l’association Dago Descente. Comme son appellation l’indique, la formule consiste à dévaler une pente à grande vitesse en contre-la-montre, sur un court tracé.

La piste justement, mesurera environ 1,7 kilomètres, du côté de Mahatorana Ilafy. Pour y accéder, il faut em­prun­ter la montée vers Ambatobe. « Les inscriptions se feront sur place, à partir de 7 h du matin. Par la suite, le coup d’envoi sera donné à 9 h. Le circuit est plutôt technique, par rapport à celui d’Antsirabe en janvier notamment. Elle comprend des virages relevés, sauts, escalier et autres difficultés habituelles en downhill », souligne un membre de Dago Descente.

La course sera divisée en trois parties. Soit deux manches éliminatoires, à l’issue desquelles les dix coureurs ayant réalisé les meil­leurs chronos seront qualifiés pour la finale.

Équipements adéquats

Les vététistes seront séparés en quatre catégories, soit minimes (-17 ans), séniors (+17 ans), master (+45 ans) et dames. Tous auront le droit d’effectuer une reconnaissance à pied, avant le départ.

Contrairement aux au­tres formules, le downhill présente plus de risque, vu les vitesses atteintes et la configuration de la piste. Le port d’équipements adéquats est de ce fait conseillé. « Bien évidemment, les coudières et genouillères sont de rigueur, sans oublier les gants. Le port d’un casque de type tout-terrain comme en motocross constitue également un meilleur gage de sécurité, ainsi qu’une protection dorsale », explique un vététiste chevronné qui prendra part à l’événement de ce dimanche.

La dernière course de downhill en date s’était déroulée à Antsirabe, comme cité précédemment. Tiaray Rasoa­vatsara l’avait emporté. Si sa participation est confirmée pour cette troisième édition de Dago Descente, il se présenterait alors comme le principal favori encore une fois.

Haja Lucas Rakotondrazaka