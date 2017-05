Les étudiants d’Antananarivo font à nouveau parler d’eux. Ceux de Vontovorona notamment ont bloqué la circulation dans la localité.

Révolte. Neuf barrages ont été installés par les étudiants de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) à Vontovorona, hier matin, le long de la route qui relie Alakamisy-Fenoarivo et le campus universitaire. Ils ont crié haro sur le coût exorbitant de leurs droits d’inscription.

« Nous payons 50 000 ariary de plus que les étudiants des autres facultés. On nous avait promis plusieurs améliorations en contrepartie. Mais depuis trois ans, nous n’avons bénéficié que de quelques tableaux numériques », assène Hasina Razakaniononana, président de l’Association des étudiants de Vontovorona.

Les niveaux Licence L1-L2-L3 s’acquittent de 100 000 ariary par an, ceux du Master, M1 et M2, de 125 000 ariary. Les étudiants des autres facultés paient respectivement 50 000 ariary et 75 000 ariary. « Si les trois mille étudiants de la Polytechnique paient chacun 50 000 ariary, cela fait un gain de 150 000 000 ariary par an. Nous exigeons la transparence et revendiquons, soit la baisse du tarif des droits d’inscription, soit la hausse de l’indemnité d’équipement», réclame leur porte-parole.

Convoqués

Ils ont ainsi bloqué la circulation à Vontovorona, de 8 heures à 11 heures. Ils ont placé des moellons sur la largeur de la chaussée, en plusieurs endroits, et brûlé des pneus.

Une forte délégation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) est descendue sur place. Elle a réuni les manifestants pour tenter de trouver une solution. « Il est normal que vous payez davantage. Vous devez payer le carburant des enseignants, car votre établissement est éloigné », argue le directeur par intérim de l’ESPA. Il s’est fait huer par les étudiants. Les représentants du ministère ont rejeté la responsabilité sur l’ESPA. Pour éviter les débordements, le vice-président de l’université, Roger Randrianja, et le président de l’Association des étudiants ont convenu de repousser la clôture de l’inscription pour l’ESPA et de se réunir, dès l’arrivée du directeur de l’établissement. Ce dernier est actuellement en mission. .

Miangaly Ralitera