Vingt ans déjà que la direction générale des impôts (DGi) existe, mais aujourd’hui encore, deux tiers des citoyens malgaches vivent sans être de bons contribuables. La pression fiscale à Madagascar a du mal à atteindre les 11,9%, si d’autres pays africains du même niveau en sont à environ 14%. L’État perd plusieurs milliards d’ariary durant toute une année.

La ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambololona a martelé hier l’importance de la

suppression du secteur informel, durant la commémoration des vingt ans de la DGi, à l’ex-enregistrement et timbres à Anosy. « Le secteur informel prend aujourd’hui beaucoup trop de places. Nous devons surtout regarder de très près les secteurs des mines, de la pêche, des forêts et de la vanille », a-t-elle fait entendre. Dès aujourd’hui, elle appelle ainsi tout le monde à chaque niveau dans ces domaines à la régularisation.

En se basant sur le thème de la vingtième de la DGi, « Hetra tsara lamina sy mangarahara, fandrosoana ho an’i Madagasikara », le ministre incite le grand public à la sensibilisation de ses proches à payer ses impôts. « C’est un fait, on dirait que l’on a peur des services des impôts. Les citoyens ne payeront pas, s’ils ne savent pas à quoi cela va servir », a-t-elle expliqué.

Pour cela, la ministère voit à long terme avec une campagne de civisme fiscal envisageable, afin d’expliquer aux citoyens l’itinéraire de leur argent, et de les convaincre à entrer et rester dans le régulier. Une méthode de conception participative pourrait même être utilisée.

Tsiry Razafindrazaka