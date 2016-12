Les forces armées ont frappé fort dans la commune de Manambidala Vondrozo, avant hier matin. Des échanges de coups de feu ont fait rage entre 10 et 11heures.

Ayant essuyé les tirs de huit éléments mixtes, qui avaient verrouillé sa zone de fuite à Ambato­harana, une meute de présumés dahalo qui venait d’abattre deux villageois et s’emparer de cent quarante têtes de bovidés dans le village de Bemandresy, a

perdu quatre de ses éléments. Parmi les présumés voleurs de bétail tombés figure un enseignant à l’Ecole Primaire Publique (EPP), de Mahabolo Vohimarina-Nord, dans la commune rurale de Mana­mibidala.

« Un opération de sécurisation est menée actuellement dans les points sensibles de la région Atsimo Antsinanana. Un poste de commandement est basé à Vondrozo. Jeudi, vers 8 heures du matin, lorsqu’une trentaine de dahalo a frappé et tué à Beman­dresy, huit éléments ont été dépêchés à moto à Ambato­harana pour les prendre à contre-pied. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs des forces de l’ordre et le bétail récupéré a déjà été restitué aux propriétaires », résume le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Farafangana.

Andry Manase