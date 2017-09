Jodi Middendorf, une jeune volontaire américaine, est toute excitée de passer une partie de sa vie dans l’extrême Sud de Madagascar. Cette jeune femme de 21 ans est désignée pour enseigner l’anglais dans un lycée public de la région d’Androy, pendant deux ans. La mauvaise réputations de cette région, particulièrement, l’insécurité, la sécheresse ne l’effraye pas. « J’adore cette région

pour son paysage, son climat et la chaleur humaine qui y règne », lance-t-elle à la Résidence des États-Unis à Ambaranjana, hier, lors de sa prestation de serment. Ces volontaires ont promis de servir et de travailler pour le peuple Malgache.

Ils sont vingt-neuf volontaires du Corps de la Paix à avoir prêté serment, hier. Ils seront répartis dans des collèges ou lycées, privés ou publics de onze régions, dont Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Sava, Boeny ou Androy. Leur mission ne sera pas facile.

Ces volontaires vont rejoindre leur poste avec comme bagage la langue malgache et la connaissance de la culture de la région où ils vont travailler. Ils les ont appris pendant leur séjour dans des familles à Mantasoa.

Le nombre de volontaires enseignants remonte à trois cent douze, depuis 1993. Et cent cinquante neuf travaillent dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture et de la santé publique, actuellement.

M.R.