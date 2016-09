Le tournoi de l’amitié des îles organisé par le club GNVB dans le cadre de la célébration de son cinquième anniversaire prendra fin ce jour. Trois équipes du club organisateur disputeront les finales sur les cinq programmées au gymnase de Mahamasina.

Le duel final chez les seniors hommes entre GNVB et ASI sera l’affiche du jour. Les gendarmes ont déjà défait l’équipe d’Itaosy par 3 sets à rien lors de la quatrième journée des éliminatoires. Les hommes d’Honoré Raza­fin­jatovo ont arraché leur cinquième victoire hier par 3 sets 1 face à AS Voara et ASI a, quant à lui, battu les gendarmes de Vakinanka­ratra par 3 sets à 1.

La gendarmerie jouera deux autres finales, chez les minimes garçons face à AFA et contre BI’AS chez les benjamines. L’une des finales sans l’organisateur sera celle entre 3FANS et ASI, chez les minimes filles ainsi que celle des seniors dames.

Serge Rasanda