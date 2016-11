AMVB se prépare depuis quelques mois à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien. La compétition aura lieu à l’ile Maurice.

Une sortie internationale pour une équipe nationale et surtout un club en sport collectif nécessite un gros budget.

Akon’i Mandroseza, un petit club de quartier qui a remporté le titre de vice champion de Madagascar cette saison, est l’un des quatre engagés à défendre les couleurs nationales, à la coupe des clubs champions de l’océan Indien, et devrait collecter plus de 44 millions d’ariary, pour pouvoir s’envoler au plus tard le 24 novembre, pour participer à ce tournoi régional qui se déroulera du 26 novembre au 3 décembre à Maurice.

La grande partie de ce budget devrait être affectée à l’achat des billets d’avion pour les douze joueuses et un entraîneur, d’une valeur de 19 millions d’ariary et 20 millions d’ariary, pour le droit de participation y compris l’hébergement et les frais de déplacement sur place.

Le club de Mandroseza n’aura plus que moins d’une semaine pour réunir la totalité de cette somme colossale. « Nous avons demandé du soutien partout, déposé des demandes de sponsoring ou de partenariat et quelques sociétés ont répondu à notre appel. Mais cela ne couvre que très peu notre besoin », précise Hery Andriantsivahiny, entraîneur et dirigeant du club.

Troisième participation

Ce club vice-champion national devrait participer pour la troisième fois, à la coupe de l’océan Indien. À sa première participation, cette équipe a fini septième en 2012 et quatrième en 2016, sur le sol malgache.

Et côté préparation technique, AMVB s’entraîne quatre fois par semaine, au gymnase couvert du ministère des finances et du budget à Antaninanrenina. « Nous sommes en train de renforcer les conditions physiques et le tandem des joueuses sur terrain », a souligné le coach.

Le club est en pleine progression. Troisième meilleur club en 2013 et en 2014, il a occupé la deuxième marche du podium, lors des deux dernières saisons, après le titre de champion d’Anala­manga en 2015 et vice cham­pion cette année.

L’équipe de Mandroseza sera, si tout va bien, composée de douze joueuses, dont un seul membre de l’équipe nationale à savoir le libero Andry, trois centrales : Diana, Henintsoa et Harena, trois au Poste 4, Minou, Regina et Prisca, deux passeuses : Michou et Lanto, et deux au poste 2 : Dina et Matiana. « Pour rehausser le niveau du volley malgache et des joueurs, il faut d’abord que ces derniers progressent dans son club avant d’étoffer une équipe nationale », a mentionné le coach de l’AMVB qui est un ancien joueur de l’équipe nationale évoluant pendant des années à l’étran­ger et aussi entraîneur national.

Serge Rasanda