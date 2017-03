Deuxième coupe d’Afrique des clubs champions pour les gendarmes. Ils comptent bien améliorer leur classement, cette année.

Plus que deux semaines. Le club multiple champion de Madagascar, la Gendarmerie nationale volleyball club qui a validé son ticket continental lors de la coupe de la zone 7 en fin 2016 à l’ile Maurice, disputera, pour la deuxième fois, la coupe d’Afrique des clubs champions (CACC). Ce sommet continental s’étalera du 17 au 28 mars à Tunis, capitale tunisienne.

« Nous ferons de notre mieux pour améliorer notre classement lors de la première participation en 2016 où nous étions classés douzièmes sur les 24 équipes en lice et septièmes sur les 17 pays représentés », a lancé Heriniaina Rakotomalala, premier responsable de l’équipe de la Gendarmerie. Ce club double champion de l’océan Indien était en regroupement avec un entraînement intensif presque tous les matins, depuis le mois de janvier au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Côté financier, « le club s’est déjà préparé pour ce déplacement mais les aides seront toujours les bienvenues car ce déplacement nous coûte une fortune », a-t-il poursuivi. Seize joueurs sont en regroupement depuis déjà presque deux mois, l’effectif des sélectionnés qui feront le voyage pour Tunis sera bientôts déterminé. « Normalement quatorze joueurs figurent sur la liste de chaque équipe… Les douze détenteurs de la coupe de la zone 7 à Maurice seront tous retenus. Et si notre budget nous permet d’emmener quatorze joueurs, nous allons ajouter un deuxième libero et un autre attaquant », a souligné, pour sa part, Honoré Razafinjatovo, alias Noré kely, entraîneur des gendarmes.

Défensif

Ces derniers temps, la préparation était axée sur l’automatisme en service complexe, réception et contre- attaque. « Nous avons opté pour un système défensif… La morphologie de nos joueurs est un peu inférieure à celle des autres grands pays africains de la discipline. Leur taille moyenne est de 1, 84m alors que celle des maghrébins atteignent les 2m et plus », a précisé le coach Noré. D’après les règles de la Confédération africaine de volleyball (CAVB), 24 équipes disputent ce sommet africain.

Le pays hôte pourrait aligner quatre ou même cinq équipes, toutes des habituées aux compétitions de haut niveau, entre autres, l’Espé­rance de Tunis, Sfax et Les Étoiles de Sahel. De son côté, l’Égypte y présentera sûrement au moins quatre équipes. Les Maghrébins domi­nent, depuis toujours, cette joute africaine, mais quelques pays d’Afrique noire ont essayé de prouver le contraire depuis quelques années.

Serge Rasanda