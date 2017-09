La FMVB a décidé, après la réunion avec les représentants de la GNVB et de la Cnaps, que la finale sera rejouée ce jour. La rencontre se jouera à huis clos.

La décision finale d’hier confirme la tenue de la finale au cham­pionnat de Madagascar messieurs de volley-ball hommes ce jour. La fédération, représentée par son président Jocelyn Andriamandimbisoa et le directeur technique national, Serge Saramba a convoqué hier les représentants des deux clubs finalistes pour une réunion.

La rencontre s’est tenue dans l’après-midi au siège de la fédération à Anjahana Manan­kambahiny. Les deux équipes, la GNVB et la Cnaps, ont été représentées respectivement par leur coach et président de club, sauf que le head coach de la Cnaps a été excusé car retenu par son travail.

Cette finale n’a pas pu se terminer l’après-midi du samedi 16 septembre au gymnase du CRJS à Toama­sina, interrompue par le débordement des spectateurs. Elle devra être rejouée à une date ultérieure selon la décision prise par le comité de contrôle, la soirée de ce même samedi. Le face-à-face d’hier a été le premier entre les dirigeants des deux formations, après l’incident.

L’ordre du jour était de définir la date, le lieu, l’heure, l’organisation et le déroulement de la finale à rejouer. Les deux camps ont tout de même eu l’occasion de s’exprimer lors de cette première rencontre, car ils ont été reçus un par un lors de la réunion d’urgence à Toamasina.

Une finale boîteuse

La Cnaps, qui a déjà organisé une conférence de presse mardi a réitéré sa demande de reporter la finale vers fin octobre. « On ne pourra pas rejouer le match jeudi, car on a quatre joueurs blessés et on a les certificats médicaux comme pièces justificatives. En plus, quelques-uns de nos joueurs ont du sécher les cours pour disputer le cham­pionnat à Toamasina. Là, ils vont passer leur examen et ne pourront plus s’absenter. Et encore, pourquoi se précipiter, car la CCCOI n’est prévue qu’au début décembre », a répondu le head coach Bruno Raoelinjatovo, dit Raly.

De son côté, Honoré Raza­finjatovo, alias « Nore kely », entraineur de la GNVB a affirmé que son équipe est fin prête pour rejouer la finale demain (ce jour). Et on va la jouer comme il faut. Personnel­lement, je considère toujours que la Cnaps va rejouer malgré la demande de report . Le président de la fédération et le DTN se sont retirés un moment, puis ont annoncé la décision finale confirmant la tenue de la finale pour cet après-midi. La rencontre se jouera au petit palais, et à huis clos.

« C’est la seule date disponible pour le moment pour utiliser la salle, et ce sera à huis clos… Et quant au cas des joueurs blessés de la Cnaps, comme tout autre match il suffit de remplacer les blessés et non reporter le match. On aurait même du la rejouer 72 heures après la date du samedi 16 septembre, selon le règlement », a précisé le président de la fédération. Seuls les organisateurs, c’est-à-dire l’équi­pe de la fédération, ses techniciens ainsi que les arbitres, les deux équipes avec les joueurs mentionnés dans les mêmes feuilles de match de la première finale et les journalistes auront le droit d’accès à la salle.

Serge Rasanda