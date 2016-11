La GNVB, club champion de Madagascar participera pour la sixième fois à la coupe des clubs champions de l’océan indien.

Le club tenant du titre, la Gendarmerie nationale Volleyball de Madagascar sera l’équipe à battre à la coupe des clubs champions de volleyball à l’île Maurice du 26 novembre au 3 décembre prochain.

Ce club, cinq fois cham­pion national, depuis 2012, a entamé son regroupement depuis fin septembre, une semaine après le championnat national et suit un entrainement intensif de plus d’une heure trente, et quatre fois par semaine. « On fignole actuellement les détails, les services qu’on a l’habitude de négliger alors qu’on pourrait en gagner des points, et un bon service pourrait aussi compliquer la réception et les contre-attaques du camp adverse (…) On a également renforcé la réception, la défense basse et surtout l’offensive et les contre-attaques », a confié Honoré Razafinjatovo, head coach de la GNVB.

Les gendarmes ont appelé un renfort, en la personne d’Avosoa du club ASI qui intègrera désormais et définitivement le club car ce dernier passera bientôt l’examen d’entrée pour devenir élève gendarme. « Nous sommes tous en pleine forme, le tandem est au top après les trois mois de regroupement… Nous irons affronter les hôtes mauriciens qui ont sûrement bien préparé cette compétition qui se déroulera sur son sol », a ajouté Eric Randriamparany, capitaine de l’équipe.

Surprise

Concernant les autres équipes en lice, « un des adversaires de taille pour nous sera le Spikers, champion en titre des Seychelles qui refait surface, après son absence lors de la précédente édition en 2015 … Ce club a rajeuni son équipe et aligne cette fois des relèves. Ce club pourra nous réserver des surprises. Mais tous les clubs engagés ne sont pas à sous-estimer », a mentionné Noré kely.

« On dit souvent que c’est facile d’avoir le titre mais c’est plus difficile de le conserver, mais je suis confiant, mes joueurs sont en forme stable actuellement », rassure le head coach Honoré Razafinjatovo. Ce dernier y amènera deux passeurs dans son équipe, en l’occurrence, Manou et Saina, puis quatre attaquants dont en tête de liste le capitaine Eric, avec Tolotra, Mamizara et Avosoa, la nouvelle recrue et aux pointus Fenozara et Irina. Les centraux retenus sont Andry, Barthélemy, Dinos, et dernièrement Athanase au poste de libero. La délégation de la gendarmerie s’envolera le 24 novembre pour l’île Maurice.

Serge Rasanda