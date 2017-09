La CNaPS n’était pas venue jouer la finale à huis clos, hier, au petit palais à Mahamasina. La fédération a remis la coupe à la GNVB.

Prévisible, la finale prévue rejouée hier après-midi n’a pas eu lieu. L’équipe de CNaPS n’était pas venue disputer le match.

L’organisateur, c’est-à-dire l’équipe de la fédération dirigée par son président, Jocelyn Andriamandimbisoa et le directeur technique national, Serge Saraba ainsi que les mêmes acteurs de la finale sans la formation d’Ampatsa­kana ont procédé à la formalité. Vers 16 heures et 10 minutes, les joueurs de la GNVB, ceux mentionnés dans la même feuille de match de la finale à Toama­sina, ont commencé leur échauffement de dix minutes.

À l’heure prévue du coup d’envoi, à 16 heures et demie, les arbitres ont lancé les quinze minutes d’abattement. Cette période écoulée, le premier arbitre, Mamy Randriamamonjy a invité les six joueurs, les mêmes qu’à la finale interrompue de monter sur le terrain et a sifflé le service de formalité. Il a ensuite met un terme au match.

La fédération a tout de suite procédé à la remise de trophée à l’équipe championne de Madagascar senior hommes version 2017. C’est donc le sixième titre consécutif pour la gendarmerie nationale volleyball. « La CNaPS n’a pas honoré ce rendez-vous décidé lors de la réunion du mercredi. On a remis le trophée à l’équipe présente… On s’est toujours référé au règlement international pour pouvoir bien trancher cette affaire du début à la fin… Ainsi, ce championnat clôt la saison pour la fédération », a souligné le président de la fédération après la remise de coupe.

Histoire à suivre

Le président de la GNVB, Heriniana Rakotomalala a, pour sa part, commencé son allocution en félicitant la fédération ainsi que la CNaPS, « On espère bien qu’on ne va plus polémiquer cette affaire pour l’intérêt du volleyball… Si quelqu’un a des preuves que nos joueurs ont vraiment tabassé ceux de la CNaPS, qu’il en montre à la structure compétente ». Interrogé quelques temps avant cette fameuse finale à rejouer, un des dirigeants auprès du club de la CNaPS Théophile Andrianan­tenaina s’est contenté de son côté de dire que la fédération a voulu le forcer ainsi sans considérer notre demande de report, attribuer donc la coupe à la GNVB.

Joint au téléphone, le coach de la CNaPS, Bruno Raoelin­jatovo, dit Raly, a dit qu’à mon niveau, je ne sais pas encore ce que va décider la direction,… mais nous allons reprendre l’entrainement lundi prochain». Normalement, c’est à une commission technique de valider les résultats de cette finale, par victoire par forfait suite à l’absence d’une des équipes. Mais l’équipe déclarée forfait pourrait encore faire un appel auprès d’une instance supérieure soit à la fédération internationale soit au Comité olympique malgache, d’après l’instructeur, Mamy Randria­mamonjy. Et dans ce cas, le match pourrait encore être rejoué selon toujours ce technicien.

Les deux finalistes sont tous déjà qualifiés à la coupe des clubs champions de l’océan Indien. Cette joute régionale est prévue du 3 au 9 décembre aux Seychelles. Ce sera une toute première participation pour la CNaPS tandis que la GNVB y visera un troisième titre.

Serge Rasanda