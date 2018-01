La Grande Ile sera représentée par quatre équipes à la Coupe de la zone 7 aux Seychelles en début mars. La GNVB a repris sa préparation depuis ce lundi.

Reportée de trois mois à cause de l’épidémie de peste. Prévue se tenir du 2 au 9 décembre 2017, la Coupe des clubs champions de la zone 7 de volleyball aura lieu aux Seychelles du 3 au 10 mars. Ce sera la XXIVe édition de la Coupe des clubs de la CAVB (Confédération africaine de volleyball) -Zone7. Inchangé, Madagascar sera représentée par quatre équipes, dont la Gendarmerie Nationale volleyball et la CNaPS, respectivement équipe championne et vice championne chez les hommes, et par Stef’auto 501, dix fois champion national et son dauphin, le Volleyball Club Diamant chez les dames.

Selon le règlement de la zone 7, le nombre de joueurs ou joueuses qui constituent chaque équipe est limité à douze. Mais chaque club devra emmener chacun un arbitre sinon il payera une amende de 1000 euros à l’organisation. Après les fêtes de fin d’année, finies les vacances et place aux entraînements. Après deux semaines de repos durant les fêtes de fin d’année, la GNVB a repris son entraînement quotidien au

gymnase couvert d’Ankoron­drano. Les gendarmes, tenants du titre, prennent au sérieux leur préparation car ils sont cette fois en quête d’un troisième sacre après ceux remportés en 2015 et 2016.

Troisième sacre

Les clubs qualifiés à cette Coupe de la zone 7 n’auront plus qu’un mois et demi de préparation. « Nous consacrerons actuellement nos entraînements au renforcement des side out ou les réceptions complexes, les services complexes et l’organisation défensive… Nous travaillons aussi la vitesse, l’alternance de charge et la récupération, le renforcement musculaire et surtout la préparation mentale » a confié Honoré Razafinjatovo alias « Nore kely », entraîneur des gendarmes. « Nous commençons également à fixer notre stratégie de match» a-t-il poursuivi. Les clubs champions et vice champions des îles membres de la zone 7 se donnent donc rendez-vous à ce sommet régional qui sera la seule étape qualificative à la Coupe d’Afrique des clubs champions à Al’Alhly, Égypte du 25 mars au 5 avril 2018. « Les équipes qualifiées à cette coupe de la zone 7 ne sont pas à sous-estimer. Elles ont toutes ou presque, je pense, plus ou moins le même niveau. Notre atout réside peut être dans l’expérience, la régularité et la maturité. En volleyball, l’équipe qui commettra le plus de fautes sera battue » a conclu Nore Kely. Les gendarmes se préparent à fond dans le but de rajouter un troisième titre de la zone 7 à son palmarès.

Serge Rasanda