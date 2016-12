Samy tafita hiatrika ny lalao famaranana avokoa ny ekipa lahy sy vavin’ny Quatre Bornes avy any Maorisy, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina taranja volley ball, tanterahina any amin’izy ireo. Hifandona amin’ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena malagasy (GNVB) izy ireo amin’ny lalao famaranana ho an’ny sokajy lehilahy, raha ny Anse Royale avy any Seychelles kosa no hifanandrina amin’ny sokajy vehivavy. Samy voahosotra ho tompondaka ireo ekipa hihaona amin’ny ekipan’ny Quatre Bornes ireo, tamin’ny taon-dasa. Ny ekipan’ny Beauvallon avy any Maorisy no resin’ny zandary teo amin’ny famaranan’ny lehilahy (3 – 0), raha ny ekipan’ny Stef’Auto indray no lavon’ny Anse Royale

(3 – 1) teo amin’ny famaranan’ny vehivavy.

Hiady laharana amin’ny ekipan’ny Cascade avy any Seychelles kosa ny ekipan’ny Stef’Auto Madagasikara, eo amin’ ny fiadian-toerana fahatelo. Lavon’ny Quatre Bornes tamin’ny seta efatra (3 – 1), teo amin’ny manasa-dalana, ny tompondakan’i Madagasikara sokajy vehivavy.

Roméo Andriamihaja