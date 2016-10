Les dirigeants, joueurs et joueuses du club 3FANS (Finoana Fanantenana Fio­vana de l’Académie nationale des Sports), ont été reçus hier, par le directeur de l’ANS, Patrice Ranaivoson et son staff, après le succès des U20 filles. Ces juniors filles viennent de remporter pour la première fois le titre national.

Ce club se trouvait à la deuxième place au championnat d’Analamanga, battu par VBCD par 2 sets à 3 en finale, puis s’est incliné face au même club, lors des éliminatoires du sommet national par 0 à 3, mais sort vainqueur et remporte le titre en finale, face toujours au VBC Diamant par 3 à 1.

« L’école de Sports de l’ANS ainsi que le club 3FANS préparent la relève. Avec ce titre, vous êtes des bons exemples pour les jeunes comme vous (…) Nous, en tant que responsables, promettons de mettre à votre disposition, les infrastructures, à savoir le gymnase, le site d’hébergement et la salle de musculation », a confié le directeur Patrice Ranaivoson.

Le club a été fondé en 2005, au début sous le nom de VBCD. Après le malentendu entre les dirigeants, 3FANS a vu le jour en 2010. Sa catégorie, seniors hommes, a arraché le titre de vice championne d’Analamanga D2 en 2010, quart de finaliste D1 en 2011 et demi-finaliste en 2012 et 2013 aux sommets d’Analamanga et national. Malheureusement, cette catégorie a été dissoute l’année passée. Le club compte actuellement une quarantaine de licenciés, des minimes aux seniors, sous l’égide de deux encadreurs.

L’entraineur de 1er et 2e degré FIVB, Bruno Raoeliarin­jatovo, dit « Raly », est depuis le début le premier responsable technique. Raly était membre de l’équipe nationale de 1979 à 1990, médaillé de bronze à la coupe d’Afri­que à Lybie en 1980, entraineur du Star depuis 1992, club le plus titré au niveau national avec onze réalisations et trois fois dans l’océan indien, entraineur national de 1998 à 2003 et directeur technique national de 2005 à 2009.

Raly a également un diplôme d’études approfondies en sports, et est professeur à l’université d’Ankatso et à l’académie nationale des sports.

Serge Rasanda