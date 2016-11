Tongotra mby an-dakana! Klioba efatra, ka iray lahy, no hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja volley-ball, tanterahina any Maorisy, amin’ny 26 novambra hatramin’ny 3 desambra ho avy izao. Hanainga rahampitso ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena (GNVB) ho an’ny sokajy lehilahy sy ny Stef’Auto, sokajy vehivavy.

Mbola tsy namaritra ny fotoana handehanany kosa ny Akon’i Mandroseza Volley-ball ary ny Bi’As, eo amin’ny sokajy vehivavy. Niala an-daharana, noho ny olana ara-bola, ny ekipan’ny Volley-Ball Club Diamant (VBCD) sokajy lehilahy, izay niakatra ny zana-tohatra faharoan’i Madagasikara.

Mpilalao 12 no hisafidianan’i Honoré Razafinjatovo na i Noré Kely, mpanazatra ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena, any Maorisy, hiarovana ny anaram-boninahitra azon’izy ireo, tamin’ny taon-dasa. Ekipa valo no hifaninana hiady io amboara io.

Hanana solontena telo i Maorisy (Quatre Bornes VBC, Trou aux Biche Sharks ary Curepipe Starlight) raha roa ny an’i Seychelles (Beauvallon sy Premium

Spikers). Handray anjara voalohany kosa i Rodrigues (Roche Bon Dieu).

Mpilalao 11 sy mpanazatra roa kosa no handrafitra ny delegasionan’ny Stef’Auto, izay efa zatra miatrika an’ity fifaninanana ity. Tamin’ny taon-dasa dia resy teto amin’ny taniny, teo amin’ny lalao famaranana, ity ekipa tompondakan’i Madagasikara imbetsaka ity. Hanana ekipa telo ihany koa i Maorisy eo amin’ny sokajy

zazavavy (Quatre Bornes VBC, l’Azur SC ary Tranquebar Black Rangers), raha samy hanana iray avy i Seychelles (Anse Royal) sy Rodrigues (Champs)

Roméo Andriamihaja