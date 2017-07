Madagascar sera en lice à la compétition de volleyball comptant pour les Jeux de la CJSOI à la Réunion, en début août. L’équipe nationale est en regroupement depuis un mois.

L’équipe nationale malga­che de volleyball, catégorie U18 filles, est en regroupement depuis un mois en vue de la participation de la Grande île aux jeux de la CJSOI (Jeux de la commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien).

Dix joueuses ont suivi l’entraînement quotidien sous l’encadrement du directeur technique national de la fédération malgache de volleyball, Serge Saramba. La compétition de volley des Jeux des Iles destinés aux cadettes se déroulera du 1er au 6 août à l’île de la Réunion.

« La majorité de ces joueuses retenues dans la liste finale faisaient partie de celles qui ont joué la coupe d’Afrique catégorie U18 sur le sol malga­che l’année passée », a souligné Serge Saramba. La sélection est à ossature Anala­manga. Cette ligue, qui dispute régulièrement son championnat pendant presque toute l’année, est représentée par cinq joueuses, deux pour la ligue de Boeny et une chacune pour Vakinankaratra, Ihorombe et Atsinanana.

Le gabarit de nos joueuses n’est pas loin de celui des îles participantes, dont la taille moyenne de 1,70m toujours selon le directeur technique. En phase éliminatoire, la compétition se jouera en formule deux poules et les deux meilleures équipes seront qualifiées en demi-finales. Pour la discipline volleyball, sept pays seront en lice à cette version 2017 des jeux de la CJSOI à savoir Madagascar, la Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte et Djibouti.

Phase de préparation

« La majeure partie du regroupement a été axée sur le travail intensif des défenses hautes et basses… Ces derniers jours, on a orienté l’entraînement à la mise au point finale sur la tactique et stratégie de jeu », a confié l’encadreur technique de l’équipe nationale. Madagascar a participé pour la dernière fois à la compétition de volleyball des jeux de la CJSOI en 2010, à la Réunion.

La sélection malgache a terminé, lors de cette édition, à la deuxième place, battue par la formation seychelloise en finale. L’objectif est, cette fois, de faire mieux et de s’installer sur la plus haute marche. La délégation malgache composée de dix joueuses, accompagnées par le directeur technique national, s’envolera pour la Réunion en deux vagues.

Une partie quittera le pays le dimanche 30 juillet et la deuxième le lundi 31 juillet. Les éliminatoires débuteront mardi prochain.

Liste des sélectionnées

1-Alfera (Centrale-Atsinanana)

2-Andriantsimarofy Tahiry Hafaliana (Passeuse-Analamanga)

3-Damarie Tondra Orea Augustina (Libero-Analamanga)

4-Indriamihaja Gracia (Poste4/centrale-Boeny)

5-Koloina Rahelinirina (Cantrale-Ihorombe)

6-Julia Angela Rakotonarivo (Poste2-Analamanga)

7-Sandratra Rakotondrainibe (Poste4/Centrale-Vakinankaratra)

8-Holy Fandresena Ramahavalisoa (Poste2-Analamanga)

9-Rina Ranaivomampianina (Poste4-Analamanga)

10-Diane Razanadrafara (Poste4-Boeny)

Coach : Serge Saramba

Serge Rasanda