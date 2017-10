Un bouvier d’une vingtaine d’années, pris d’assaut par une troupe de bandits a été tué à coups de hache, mardi à 16h, à Masiaboay, commune d’Antsalova, région de Melaky. Il a été frappé à plusieurs reprises. Trois estafilades, dont l’une en pleine tête ont été constatées sur son corps mutilé, d’après le rapport de la gendarmerie et du médecin qui se sont rendus sur place. Les malfaiteurs, toujours non identifiés, l’ont dépouillé de son fusil de chasse et de cent mille ariary. «Les traces des zébus se dirigent vers l’Est, dans une zone un peu isolée», a indiqué une source au sein de la brigade d’Antsalova. Toutes les unités de la gendarmerie concernée ont été déjà prévenues pour l’opération de bouclage.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cette lutte à mort entre la victime et les tueurs se serait déroulée deux heures avant la découverte macabre. Un passant a aperçu la dépouille ensanglantée se couchant sur le sol et allait immédiatement alerter les notables du fokontany. Aucun coup de feu n’a pourtant retenti sur les lieux d’exécution.

Une source au niveau de fokontany de Saririka a indiqué que c’est la première fois qu’un vol de bœufs doublé de meurtre s’est produit dans cette localité. Cette fois-ci, plus de vingt têtes de zébus ont été dérobées. La poursuite des malfrats se poursuit toujours, mais aucune arrestation ni embuscade ne sont encore signalées.

Hajatiana Léonard