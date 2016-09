Réactivité policière. Un élément de la gendarmerie, ayant commis un acte de vol d’un véhicule Mercedes Sprinter, vers deux heures du matin, a été arrêté et déféré au parquet vendredi dernier. Après enquête, il a été remis au juge d’instructions dans la matinée même, vers dix heures.

Il est actuellement en détention provisoire, et la gendarmerie se promet de prendre des mesures disciplinaires si l’accusation s’avère fondée.

En effet, l’agent a loué ce véhicule pour un transfert d’Ivato Aéroport vers l’hôtel des touristes y ayant débarqué. Or, les deux parties ont raté leur rencontre et se sont donné rendez-vous aux 67 ha pour ce faire. « Sur la route Digue, le locataire du véhicule, prétextant vouloir faire ses besoins, a menacé le chauffeur d’une arme à feu. Mais celui-ci est parvenu à s’enfuir. Ce dernier a pu avertir sa famille de l’attaque et a de suite informé les autorités », selon les agents de police chargés de l’enquête. « Le locataire s’est plaint de la grande vitesse à laquelle roulait le chauffeur et lui a demandé de ralentir. Cette situation s’est dégénéré en vive altercation, conduisant le gendarme à brandir son arme au chauffeur. Cela a fait dévier la voiture sur le côté de la route et a permis au chauffeur de dérober l’arme à feu et de s’enfuir avec. L’agent s’est emparé des papiers du véhicule pensant pouvoir appréhender le chauffeur à son retour, mais quelques minutes après l’incident, les forces de police sont venues l’arrêter », selon d’autres sources.

Il est cependant à souligner que quelle que soit l’issue de l’enquête, cet agent de la gendarmerie sera toujours sanctionné pour avoir voulu user de son arme à feu sur un civil.

F.R.