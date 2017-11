Enquêté à Fiadanana depuis samedi, un gang de voleurs de Sprinter n’a jamais dévoilé l’employé délivreur d’un papier original au centre d’immatriculation (CIM).

Tombée pile, l’investigation de la section de recherches criminelles à Fiadanana menée au doigt et à l’œil, est sur le point d’identifier un baron de vols de voitures. Quatre membres d’un vaste réseau de pilleurs de Sprintes ont été interpellés vendredi dernier et mis en examen par la gendarmerie. Une jeune femme impliquée est toujours recherchée. Ceux-ci font partie d’une bande organisée dont le manège, très bien rodé, a commencé en 2013. Leurs quatre complices ont été déjà renvoyés derrière les barreaux, à Tsiafahy et à Antani­mora en octobre après avoir vendu leur butin, un Sprinter, récupéré à Ambositra.

Deux véhicules de cette marque volés en 2013 et en juin ont été saisis à Ambahi­boho, à Morarano Chrome, district d’Ampara­faravola. « Ils ont été volés à Ambolokan­drina et à Ampasam­pito.

Nos chauffeurs piégés se sont endormis après avoir bu du jus somnifère. Ils ont été jetés dans une forêt à Ambohimanam­bola », a indiqué le propriétaire de l’un des Sprinter.

Les victimes ont porté plainte à la brigade criminelle à Anosy et à la section de recherches criminelles de la gendarmerie à Fiadanana mais, la filature des voleurs s’est avérée infructueuse.

En cours de mutation

Les véhicules déjà transformés ont été utilisés dans de coopératives régionales, ce qui aurait rendu difficile leur localisation. Les receleurs les ont vendus à deux transporteurs locaux.

Lors du démantèlement de ce gang à partir d’une réquisition téléphonique auprès d’un opérateur mobile et historique des véhicules au sein du CIM à Ambohi­dahy, l’on a découvert que les papiers étaient originaux. « Seulement, un retapage et quelques modifications d’immatriculation, ainsi que des noms de propriétaires ont été faits. Les voitures ont obtenu de cartes grises réglementaires. Les acheteurs ignoraient qu’il s’agissait de Sprinter volés », a précisé le Colonel Pascal Randriama­nantena, Chef de la section de recherches criminelles d’Antananarivo.

Soumis à un interrogatoire, « les bandits n’ont jamais révélé le nom de celui qui complote avec eux au CIM », a soulevé le colonel. Une investigation y afférente est en cours auprès du CIM d’Antananarivo, de Toliara et de Toamasina. Le processus reste pourtant dans le secret de l’enquête. Les quatre membres du gang ont comparu devant le parquet d’Anosy, hier.

Hajatiana Léonard