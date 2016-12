Une affaire portant sur vol et transformation de moto est conduite devant le tribunal, à Toamasina. Alertées par un individu, victime de vol de moto au début de l’année, les Forces d’Intervention de Police (FIP) à Toamasina sont venues à la rescousse. Interceptée, une grosse cylindrée de marque Honda, que le requérant assure être le sien, a été, de ce fait, conduit au commissariat du premier arrondissement.

Alors que l’engin est saisi, la personne qui l’utilisait a été relâchée après avoir passé quelques coups de fil. La moto volée est immatriculée par le centre à Antana­narivo. Par contre, celle que le plaignant assure être la sienne porte une immatriculation réunionnaise. Dans ce bras de fer, l’individu qui était au guidon du deux-roues lorsque celui-ci lui a été arraché

par la police, a présenté le lendemain un connaissement, relatif à une importation de trois épaves de motos pour pièces détachées. Pourtant, la grosse cylindrée saisie pour litige est immatriculée, et n’a rien d’une épave.

De son côté, l’individu qui dit être le propriétaire légal et légitime a présenté une carte grise.

